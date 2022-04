Présidentielle 2022 : il y a foule au commissariat de Besançon pour donner procuration

Plus de 2 000 procurations ont d'ores et déjà été validées au commissariat central de Besançon, dans le Doubs, à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle. En théorie, on peut donner procuration jusqu'à la veille de l'élection, donc, jusqu'à samedi.

La file d'attente s'étend jusque devant le commissariat, une image plutôt inhabituelle à Besançon : une quinzaine de personnes qui attendent pour faire valider leur procuration. "Je m'y prends au dernier moment mais je viens de me rappeler que c'était dimanche, mon bureau de vote est loin, j'ai la flemme de me déplacer, et j'ai vu sur le site du service public que je pouvais encore le faire donc je prends une pause dans mon travail pour venir" explique Ionna, qui fait la queue.

"J'ai tout préparé pour optimiser le temps" explique Dimitri, un étudiant. Il a fait sa procuration en ligne, sur le site du gouvernement : maprocuration.gouv.fr, il ne lui reste plus qu'à faire valider son identité au commissariat.

Ça prend beaucoup moins de temps qu'avant, quand tout était en format papier : quelques minutes contre un quart d'heure par personne. La queue se résorbe vite et les policiers sont habitués à cette affluence, explique le commandant divisionnaire Sylvain Leblanc : "Sur les derniers jours, c'est comme ça pour chaque élection, les gens sont bien plus nombreux. A Besançon, on a déjà effectué plus de 2 000 procurations. Un chiffre important, mais pas inhabituel."

