Besançon : ils votent pour la première fois et ont déjà fait leur choix

Ils ont entre 18 et 24 ans, et pour eux le 23 avril sera une première. Le premier jour de leur vie de citoyen : ils iront voter. Rencontre avec quatre primo-votants bisontins.

Ils ont entre 18 et 24 ans et ils vont voter pour la première fois cette année. On les appelle les primo-votants. Si aux dernières élections régionales en 2015, les trois quarts d'entre eux ne se sont pas déplacés pour aller voter, eux comptent bien se servir de leur droit de vote. Rencontre avec Steven, Hélène, Salomé et Quentin.

Steven, 22 ans, commercial dans une entreprise

"On se sent un petit peu de responsabilité et on devient citoyen !"

Salomé, 18 ans, étudiante en prépa littéraire

"C'est quelque chose que j'attendais avec impatience parce que ça permet vraiment de donner son avis, de s'inscrire en tant que citoyen dans le pays. On prend vraiment notre avis en compte. Tout le monde n'a pas la chance de voter à l'élection présidentielle à ses 18 ans, donc on a tout de suite l'impression d'être jeté dans un bain politique. Donc je pense que les personnes de ma génération vont plus s'intéresser à la politique car leur vote va tout de suite servir à quelque chose."

Hélène, 22 ans, étudiante en Sciences-politiques

"Alors moi j'ai un père très politisé donc depuis toute petite je suis dedans. On est l'avenir enfait, donc les jeunes ont un rôle important à jouer."

Quentin, 19 ans, étudiant en droit

"Franchement j'ai hâte, je réfléchis encore à mes choix de candidats... J'essaye d'analyser la vie politique et l'actualité pour me fixer vraiment sur mon choix."