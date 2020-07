Besançon : la liste des nouveaux adjoints au conseil municipal

Le conseil municipal de Besançon s'est réuni ce vendredi après-midi pour élire la nouvelle maire, mais également les nouveaux adjoints. Ils sont seize, et cette majorité s'est fixé comme règle de ne pas cumuler poste d'adjoint et poste de vice président à l'agglomération. Et si l'ensemble du conseil de cette équipe municipale est rajeuni et féminisé, c'est le cas aussi des adjoints : la moyenne d'âge des 5 premiers adjoints et de 41 ans et demi.

Abdel Ghezali, premier adjoint à la maire en charge des sports, du handisport, des équipements sportifs Aline Chassagne, adjointe à la maire en charge de la culture, du patrimoine et des équipements culturels. Gilles Spicher, adjoint à la maire en charge de la santé, de la prévention des risques. Élise Aebischer, adjointe à la maire en charge des relations avec les usagers, des ressources humaines, de la lutte contre les discriminations, de l'égalité des femmes-hommes. Anthony Poulin, adjoint à la maire en charge des finances, du développement durable, de la résilience. Carine Michel, adjointe à la maire en charge de la vie associative, de la vie des quartiers. Kévin Bertagnoli, adjoint à la maire en charge de la démocratie participative, de la participation citoyenne. Claudine Caulet, adjointe à la maire en charge de l’éducation, de la jeunesse. Benoît Cypriani, adjoint à la maire en charge de la tranquillité publique, de la proximité, de la voirie-propreté. Sylvie Wanlin, adjointe à la maire en charge de la solidarité, du CCAS, du handicap. Yannick Poujet, adjoint de quartier Planoise. Fabienne Brauchli, adjointe à la maire en charge de la transition écologique, des espaces verts, de la biodiversité. Hasni Alem, adjoint de quartier Palente-Orchamps. Annaïck Chauvet, adjointe à la maire en charge de la transition énergétique, des bâtiments, du parc automobile et logistique (PAL). Damien Huguet, adjoint de quartier Quartiers en veille. Sadia Gharet, adjointe à la maire en charge des relations internationales, de l’Europe, de la coopération décentralisée.