Besançon: un conseil municipal renouvelé, rajeuni et féminisé

Le nouveau conseil municipal de Besançon se réunira ce vendredi 3 juillet à 17 h pour élire la maire Anne Vignot et ses adjoints. Ce ne sera pas à l'hôtel de ville, mais dans la grande salle de la Chambre de Commerce et d'industrie du Doubs, plus spacieuse pour permettre de respecter la distanciation sociale. A 60 ans, Anne Vignot est la première femme et la première écologiste à accéder au fauteuil de maire de Besançon, avec 44% des voix pour sa liste d'union EELV-PS-PC-divers gauche. Beaucoup d'élus feront leurs premiers pas au sein du conseil municipal, car l'assemblée a été considérablement renouvelée.

Ils ne sont que 17, sur les 55 membres du conseil municipal, à avoir siégé au cours du précédent mandat, c'est à dire moins d'un tiers, même s'il faut y ajouter Benoît Cypriani, qui revient au sein de l'assemblée après avoir été adjoint à l'environnement entre 2008 et 2014. Mais il y a aussi des vétérans, le plus ancien, Eric Alauzet 61 ans, est devenu conseiller municipal en septembre 1990, lors de l'avant-dernier mandat de Robert Schwint.

Un conseil municipal rajeuni

Pour autant, ce conseil municipal est nettement rajeuni: la moyenne d'âge est de 46 ans et 10 mois, contre 49 ans et 5 mois lors de l'entrée en fonction du conseil issu du scrutin de 2014. Le plus jeune des élus, l'écologiste Nathan Sourisseau, est un étudiant de 19 ans, les conseillers les plus âgés ont 68 ans, ils sont trois dans ce cas.

L'assemblée s'est aussi un peu plus féminisée depuis le scrutin de 2014: on atteint désormais presque la parité: 27 femmes vont y siéger, y compris madame la future maire, contre 28 hommes. Dans le conseil municipal sortant, la proportion était de 24 femmes et 31 hommes.