Bianca Fazi : "En Corse, pourquoi ne pas envisager d'ici le printemps une réouverture partielle des commerces"

En première ligne face à la crise du Covid, Bianca Fazi est revenue dans Vinti Minuti, l'émission politique de RCFM, sur ces douze mois de crise sanitaire. Conseillère exécutive en charge du social et de la santé, médecin urgentiste, elle a également évoqué la suite, et fait des propositions. "On ne va pas être en conflit permanent (avec l'Etat, ndlr), je crois qu'il faut être pragmatique", a d'emblée prévenu Bianca Fazi.

Tout d'abord sur la question d'une éventuelle territorialisation des mesures prises pour endiguer l'épidémie, comme le réclame entre autres la confédération des PME de Corse dans un courrier adressé au préfet ; la CPME qui souhaite qu'en cas de nouveau confinement décidé au niveau national l'Île ne soit pas concernée, compte-tenu, dit-elle, d'indicateurs sanitaires beaucoup moins inquiétants qu'ailleurs. Après avoir rappelé que la CdC a déjà proposé des mesures propres à la Corse, comme le Green Pass, la conseillère répond pourquoi pas, mais avec une extrême prudence : "Si on arrive à avoir un territoire safe, c'est-à-dire sans beaucoup de contaminations, tout en restant très vigilant, pourquoi ne pas envisager un territoire où on puisse ne pas subir un nouveau confinement (...) pourquoi ne pas envisager d'ici le printemps une réouverture partielle des commerces, des restaurants, des bars... Mais je crois qu'il faut rester très prudent pour l'instant, il faut attendre".

Avec l'apparition de variants plus contaminants, les contrôles aux frontières ont donc été renforcés depuis vendredi, et les annonces du Premier ministre. Les déplacements sont carrément interdits, sauf motifs impérieux, hors de l'union européenne, ainsi que pour aller en Martinique et à la Guadeloupe. Par ailleurs, un test PCR négatif est réclamé pour circuler au sein de l'UE, et venir en Corse. Est-ce suffisant ou faut-il aller plus loin, par exemple imposer aux arrivants une période d'isolement d'une semaine comme le font de nombreux pays ? Bianca Fazi ne tranche pas : "D'un point de vue strictement médical, c'est sûr, c'est la mesure que j'appliquerais... Après d'un point de vue économique et social, sur un territoire comme la Corse qui vit beaucoup du tourisme, ça me semble difficile à concilier".

Au cours de l'émission, Bianca Fazi a estimé que la dotation de vaccins destinée à la Corse est "clairement insuffisante". "C'est pour ça que nous avons écrit à Olivier Véran. On a à peu près 4 000 doses par semaine, c'est trop peu, au regard des 40 000 personnes de plus de 75 ans que compte l'Île. On a demandé également plus de lits, notamment des lits de réanimation, puisque on est dans la moyenne basse, à savoir 5 lits pour 5 000 habitants, aussi bien à Aiacciu qu'à Bastia. Donc, nous avons écrit un courrier pour avoir plus de lits. Mais à ce jour, toujours pas de réponse", déplore la conseillère exécutive.

Jamais simples décidément les relations avec l'Etat.