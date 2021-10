Biarritz : des élus de la majorité à la présentation d'Éric Zemmour, l'opposition demande une clarification

Ce mardi, le polémiste Eric Zemmour tenait une présentation de son livre à la Halle d'Iraty aux allures de meeting politique. Dans les premiers rangs de la salle, se trouvaient trois élus de la majorité au conseil municipal de Biarritz, parmi lesquels l'adjointe à la culture et l'euskara, Anne Pinatel. Une présence "qui pose question" selon le groupe d'opposition EHVS qui demande à la maire Maïder Arostéguy de clarifier sa position.

Nous sommes très inquiets pour le socle de valeurs républicaines que nous espérions communs à l’ensemble de notre conseil municipal

- Le groupe EHVS, dans un communiqué

"Si chaque élu reste libre de son vote et de son courant de pensée, il en va différemment lorsqu’une élue d’un parti dit républicain se rend dans des circonstances quasi « officielles » en soutien d’idées antirépublicaines appelant à la haine raciale, à l’homophobie, à la xénophobie", écrivent les élus d'opposition.

Ils poursuivent : "Quelle image pour notre ville, notre culture, notre langue, que ce soutien affiché de Madame Pinatel à Monsieur Eric Zemmour, plusieurs fois condamné par la justice pour ses propos délictueux ? Nous sommes très inquiets pour le socle de valeurs républicaines que nous espérions communs à l’ensemble de notre conseil municipal et souhaitons une prise de position claire de Madame la Maire et de son équipe à ce sujet."

Je veillerai à ce que notre ville respecte sa tradition de ville modérée et républicaine - Maider Arosteguy

Nous avons tenté en vain de joindre Anne Pinatel. De son côté, la maire de Biarritz Maider Arosteguy affirme qu'il n'y avait "personne pour représenter officiellement la mairie", et ainsi que toutes ces personnes (en l'occurence les élus) y étaient à titre privé" et ne commentera pas. Néanmoins, Maider Arosteguy précise qu'en tant que maire, elle "veillera à ce que notre ville respecte sa tradition de ville modérée et républicaine".