Biarritz : ils demandent l'annulation du G7

La plate-forme anti G7 a rencontré le maire de Biarritz pour lui demander d'annuler le sommet. En cause: les dépenses occasionnées par le sommet, les risques d'affrontement et l'empreinte carbone

Trop de présence policière et des risques d'affrontement, une empreinte carbone éléphantesque pour faire venir à Biarritz des délégations des 4 coins du monde, et des dépenses faramineuses inutiles... Les membres de la plate-forme "Non au G7, pour un autre monde" ont rencontré le maire de Biarritz Michel Veunac pour lui dire tout le mal qu'ils pensent du sommet organisé au mois d'août et demander son annulation.

Mobilisation massive plutôt que contre-sommet

La plate-forme ne parle pas encore de contre-sommet, l'un des porte-paroles, Hartzea Lopez, préfère mettre en avant une "mobilisation massive. On veut faire voir nos alternatives: il y aura un village pour faire savoir les projets du Pays Basque à l'opposé du G7. Evidemment on va aussi appeler à de grandes mobilisations citoyennes et massives pour montrer que la population du Pays Basque et d'ailleurs est contre ce sommet". Les opposants soulignent aussi que rien n'est moins sûr que les fameuses retombées, mises en avant pour les acteurs locaux: "tout le monde avance cet argument, mais on n'a aucune données sur les retombées des précédents sommets".

Hartzea Lopez: "Il y a l'aspect résistance mais c'est aussi important de faire connaitre nos projets" Copier

Les représentants de la plate-forme ont rencontré le maire de Biarritz © Radio France - Bixente Vrignon

Le déferlement des hordes sauvages

Et les opposants s'inquiètent aussi du climat sécuritaire. Ils rappellent que le 18 décembre, lors de la première mobilisation contre le sommet du G7, une jeune femme a été blessée par un tir de flashball qui lui a fracassé la mâchoire. Pourra-t-on seulement manifester, alors que la Préfecture a annoncé une interdiction sur un périmètre de 100 kilomètres ? Le maire de Biarritz Michel Veunac répond: "interpeller les grands de ce monde dans le cadre de l'ordre républicain, ça peut se comprendre. Mais on redoute ces hordes sauvages, les "blacks blocks" qui viennent de l'Europe du Nord et déchaînent la violence". Et de préciser qu'au Québec, le contre-sommet avait été relégué à 200 kilomètres du sommet, alors qu'à Biarritz "on essaiera que ça soit à moins de 100 kilomètres".