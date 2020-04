Biarritz : l'aménagement polémique d'Aguiléra est lancé

La mairie de Biarritz a lancé un concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour choisir le projet architectural des premiers aménagements de la plaine des Sports d'Aguiléra : la construction d'une nouvelle tribune au bord du Bendern et du centre de formation et d'entraînement du BO estimée à 12M€ HT.

Le sujet fait polémique depuis de longs mois et a empoisonné la campagne du premier tour des élections municipales à Biarritz. Selon des documents que France Bleu Pays Basque a consulté, la mairie biarrote a produit le premier acte administratif présidant aux aménagements contestés de la Plaine des Sports d'Aguiléra en application des délibérations votées le 12 février.

Débats houleux lors du conseil municipal

Lors du dernier conseil municipal avant les élections, puis le confinement, et alors que les dirigeants du Biarritz Olympique brandissaient la menace d'une dissolution de la SASP, la structure professionnelle du rugby, quelques semaines plus tard, le maire a en effet soumis 3 délibérations sur l'aménagement d'Aguiléra à ses conseillers.

Délibérations qui ont donné lieu à des débats houleux et ont finalement été adoptées par 24 voix contre 11. Parmi les pour, le maire Michel Veunac qui un mois plus tard n'arrivera qu'en 5e position du 1er tour des élections municipales (12% des voix), ou encore la conseillère d'opposition Maïder Arosteguy arrivée en tête du scrutin (31%). En revanche, dans le camp des contre on retrouve l'adjoint démissionnaire Guillaume Barucq, 2e de l'élection (16%) et Nathalie Motsch, 3e (14%).

Choisir le projet architectural

Alors qu'on ne sait toujours pas quand aura lieu le second tour des municipales et quand sera élu le nouveau conseil, la municipalité a produit le premier acte administratif lançant concrètement l'aménagement. Il s'agit d'un concours restreint de maîtrise d'oeuvre publié le 28 février au Bulletin Officiel des annonces des marchés publics.

Le concours de maîtrise d'oeuvre a été publié au Bulletin Officiel des annonces de marchés publics - BOAMP

Cette procédure va permettre à la ville de choisir, après avis d'un jury, un projet architectural répondant au cahier des charges parmi plusieurs candidats. L'objet est la construction d'un bâtiment abritant le centre de formation et le centre d’entraînement du rugby professionnel et d'une nouvelle tribune de 500 places au bord du terrain d'honneur, dit Bendern, du côté de l'avenue Henri Haget.

Douze millions d'euros hors taxe

La tribune, qui comprendra également des vestiaires pour les joueurs et les arbitres, pourra soit être adossée au bâtiment soit y être intégrée. Au rez-de-chaussée du centre de formation et d'entraînement des locaux d'activité ou commerciaux pourront être aménagés. L'enveloppe prévisionnelle pour ces travaux à la charge de la municipalité est estimée à 12 millions d'euros hors taxes et ne comprend pas le coût de la démolition de l'actuelle tribune notamment.

Le concours lancé par Biarritz prévoit que chaque candidat retenu, le lauréat comme les finalistes, se verront accorder une prime de dédommagement pour le travail réalisé de 48.000€ H.T. Il prévoit au minimum 3 candidats et au maximum 5, soit un coût compris entre 144.000 et 240.000€ H.T. pour cette première phase.

Initialement prévue le 10 avril, la date de clôture du dépôt des candidatures, en raison du confinement, a été repoussée à 2 reprises. Le dernier avis rectificatif, publié jeudi 16 avril, la fixe au 15 mai.