Biarritz : « le G7 va bouffer la saison des restaurateurs »

Biarritz, France

Une catastrophe, une saison foutue. Didier Luberriaga, s'est installé à Charlevoix dans la province du Québec il y a quelques années, et il a vécu le sommet du G7 en 2018. On en parle encore affirme-t-il à France Bleu Pays Basque: "en ce moment, un comité de soutien s’est monté par rapport aux pertes d’exploitation", toujours pas remboursées. Le G7 ne dure que deux jours, certes, "mais nous avons été envahis par le système de sécurité et la police pendant trois semaines, et on filtrait à une heure et demi d’ici", se souvient l'éleveur.

Des chambres louées et vides

Le G7 à Charlevoix au Québec en 2018 © Maxppp -

Les pertes s'expliquent parce que "les chambres d’hôtels et tous les lits loués étaient vides ; les personnels ont été mis au chômage du fait qu’il n’y avait pas de ménage à faire puisque les chambres étaient vides. Même la police était logée dans les mobil-homes, des roulottes et des campings", raconte Didier Luberriaga. Il rappelle aussi que "ils avaient construit une prison provisoire qui a coûté 23 millions de dollars, un mur grillagé qui a aussi coûté plus de 2 millions de dollars tout autour du manoir".

Didier Luberriaga: "Moi, le G7, je l'ai subi" Copier

"A Biarritz, ce sera bien pire"

L'éleveur basco-québécois considère qu'à Charlevoix, "pour la majorité des commerçants et consommateurs, ça a été catastrophique". Sollicité pour fournir le sommet, il a lui-même renoncé au bout du 6° contrôle de ses installations. Comme il connait aussi le Pays Basque, Didier Luberriaga considère que "à Biarritz ça va être bien pire ! ils vont bouffer la saison des restaurateurs biarrots, angloys et bayonnais, quand on sait ce que représente la saison estivale", et de conclure: "économiquement et écologiquement parlant ça a été une catastrophe".

Didier Luberriaga: "ce G7, ils devraient le faire sur une île" Copier

Une version complètement à l'opposé de celle de Jean-Jacques Etcheberrigaray, le directeur de l'hôtel Le Manoir Richelieu, un hôtel de luxe équivalent à un 5 étoiles en France et qui a accueilli le sommet en 2018. Pour lui, et ses confrères, évidement, bien au contraire, le sommet du G7 a été très bénéfique.