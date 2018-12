Biarritz : malgré l'absence d'Emmanuel Macron, le sommet du G7 se prépare maintenant

Biarritz, France

C'est donc Jean-Yves Le Drian et pas le Président de la République qui transmettra le message de la France aux ambassadeurs. Le ministre des affaires étrangères est accompagné de Nathalie Loiseau, ministre des affaires européennes. Ensemble, ils présenteront en début d'après midi la philosophie de la présidence française du prochain G7 organisé fin août à Biarritz.

Le Bellevue où Jean-Yves Le Drian reçoit les ambassadeurs © Radio France - Jacques Pons

Auparavant, Jean-Yves Le Drian et Nathalie Loiseau rencontrent les élus du pays Basque à l’hôtel de ville.

Macron absent

Emmanuel Macron a préféré demeurer à Paris et donc annuler son déplacement de Biarritz afin de peaufiner avec plusieurs membres du gouvernement, dont Edouard Philippe, les règles du débat national promis au gilets jaunes. Malgré l'annulation de la visite présidentielle le dispositif de sécurité est maintenu mais allégé.

Parking Clemenceau interdit et donc fermé durant tout ce mardi © Radio France - Jacques Pons

Les gilets jaunes présents à Biarritz

Malgré l'absence du Président de la République plusieurs centaines de gilets jaunes et des opposants au G7 se sont donnés rendez vous ce matin dans les rues de Biarritz (photo de une). Des manifestants (gilets jaunes, des altermondialistes de Bizi et des lycéens) suivis de très près par les forces de l'ordre. Parmi les slogans les plus nombreux : "Macron démission !"

Les gilets jaunes suivis de près par les forces de l'ordre dans les rues de Biarritz © Radio France - Paul Nicolaï

Jeu de chat et de la souris

confrontation près du Bellevue © Radio France - Andde Irosbehere

Depuis mardi 10 heures 30, les manifestants se livrent à un jeu de chat et de la souris avec la police et la gendarmerie. Ils tentent de converger, de s'approcher le plus possible du Bellevue où les ministres accueilleront les ambassadeurs. Les manifestants se heurtent à un périmètre de sécurité (barrières) resserré autour de la place Clemenceau et le Bellevue.

Les gilets jaunes contenus à quelques centaines de mètres du Bellevue à Biarritz pic.twitter.com/cnxUdqfDvl — PierreAlex (@PierreAlex_B) December 18, 2018

Face à face entre manifestants et forces de l'ordre © Radio France - Andde Irosbehere

Vers 11h30 il y a eu une échauffourée sur la place sainte Eugénie. Les gendarmes ont dù employer du gaz lacrymogène pour éloigner les velléitaires.

Les manifestant et les forces de l'ordre © Radio France - Andde Irosbéhère

La manifestation anti G7 © Radio France - Andde Irosbehere