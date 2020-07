Biarritz : les chantiers de Maïder Arostéguy, officiellement élue maire de Biarritz

Ouvert et présidé, jusqu'à l'élection du maire, par le doyen Gérard Courcelles (76 ans), le nouveau conseil municipal, élu dimanche 28 juin, a officiellement été installé ce vendredi 3 juillet au centre des expositions Bellevue, en raison des mesures de distanciation sanitaire. Sans surprise, il a élu Maïder Arostéguy (LR) au poste de maire. A 54 ans, l'ancienne conseillère municipale d'opposition, qui succède à Michel Veunac, devient la première femme maire de Biarritz.

"Biarritz change d'ère"

Maïder Arostéguy, seule à se présenter ce vendredi lors du vote du conseil, a recueilli les 27 voix de ses colistiers. En revanche, les 8 membres de l'opposition ont placé un bulletin blanc dans l'urne. Malgré tout, Nathalie Motsch pour "Biarritz en a besoin" (2 conseillers) a salué l'élection d'une femme et affirmé que "Biarritz changeait d'ère". De son côté, Guillaume Barucq tête de liste de "Biarritz nouvelle vague, verte et solidaire" (5 élus) s'est félicité du large renouvellement du conseil municipal biarrot.

Les élus de l'opposition municipale ont voté blanc lors de l'élection du maire © Radio France - Thibault Vincent

A noter que Jean-Benoît Saint-Cricq, tête de liste de "Biarritz Ensemble" (1 élu), a renoncé à son poste de conseiller après 18 ans (3 mandats) passés dans l'opposition. Il a cédé son siège à l'un de ses colistiers, Patrick Destizon qui l'avait rejoint entre les deux tours après avoir fait campagne aux côtés de l'ancien maire, Michel Veunac, au 1er tour.

Des dossiers chauds à gérer

A peine élue, et vivement applaudie par plusieurs dizaines de personnes ayant pris place dans le public, Maïder Arostéguy a plaidé pour l'apaisement du conseil municipal de Biarritz, secoué par des luttes intestines lors du dernier mandat, et tendu la main à l'opposition. Une opposition qui sera constructive, mais attentive ont plaidé en chœur Nathalie Motsch, Patrick Destizon et Guillaume Barucq. "On va lui laisser passer sa lune de miel, mais ensuite on sera particulièrement attentifs sur certains dossiers" a déclaré ce dernier.

Et notamment sur l'environnement, l'une des principales priorités fixées par la nouvelle maire. Maïder Arostéguy sera aussi attendue sur la gestion de la crise économique, provoquée par l'épidémie de Covid-19, qui débute à peine, et sur quelques autres dossiers chauds de Biarritz (urbanisme, logement, Hôtel du Palais, Cité de l'Océan et Biarritz Olympique notamment).

Un novice au poste de premier adjoint

Pour l'épauler, Maïder Arostéguy a fait élire 13 adjoints dont 3 délégués spécifiquement aux quartiers de Biarritz. Elle a aussitôt désigné Adrien Boudousse comme premier adjoint. Le médecin de 33 ans, incarne le renouvellement, puisqu'il est élu pour la première fois. Les délégations seront attribuées dans les prochains jours a précisé la nouvelle maire.

Déjà derrière elle, Adrien Boudousse sera le premier adjoint de Maïder Arostéguy à Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

Les adjoints au maire

Adrien Boudousse (33 ans) Martine Vals Edouard Chazouillères Anne Pinatel Richard Tardits Maud Cascino Fabrice-Sébastien Bach Muriel Dubois-Vizioz Michel Laborde Stéphanie Gravé Nicolas Martinez Anne-Cécile Durand-Purvis Xavier Delanne

Le prochain conseil municipal, le dernier avant la pause estivale a priori, a été fixé au vendredi 10 juillet.