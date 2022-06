Biarritz Olympique : "Moi, je respecte la loi", la maire justifie ne plus payer l'électricité du club

La maire de Biarritz Maider Arosteguy expliquait sur France Bleu Pays basque pourquoi elle ne paierait plus les factures d'électricité et d'entretien du Biarritz Olympique

Le Biarritz Olympique, à nouveau, au menu du conseil municipal de la commune. À l'ordre du jour de la séance de ce jeudi 23 juin, il est demandé aux conseillers d'entériner la sortie de la Villa Rose du bail emphytéotique du BOPB. La Ville veut en effet récupérer cette bâtisse située à côté du stade Aguiléra pour en faire les travaux de rénovation, et pour ce faire, elle doit la retirer de la surface dont la SASP Biarritz Olympique est locataire. La mairie a par ailleurs d'ores et déjà acté ne plus prendre à sa charge les factures d'électricité, et d'entretien de la pelouse du club, après avoir coupé l'eau chaude en février dernier.

France Bleu Pays basque : C'est confirmé, la ville ne paiera plus l'électricité, l'entretien de l'éclairage et l'entretien de la pelouse d'Aguilera à partir de la mi-juillet ?

Maider Arosteguy : Nous avons fait l'objet d'un audit de la part de la chambre régionale des comptes. Et parmi les observations, il nous a été fortement reproché de flécher l'argent public vers une entreprise privée puisque la SASP BOPB est une entreprise privée. Nous n'avions donc pas le droit de payer ce que nous étions en train de payer. Nous nous mettons en conformité avec les recommandations de la Chambre régionale des comptes parce que ce que nous payons était à l'intérieur du bail emphytéotique et la loi l'interdit.

Ce sont des préconisations de la Chambre régionale des comptes, ce ne sont pas des obligations... d'autres municipalités s'affranchissent de cela.

Ce ne sont pas des obligations, mais payer à l'intérieur d'un bail emphytéotique est pénalement répréhensible. Je fais partie de cette génération d'élus qui pense que les gendarmes des collectivités sont à respecter. On ne peut pas non plus s'asseoir sur les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Mes prédécesseurs l'ont fait. Moi, je suis dans une autre vision des choses. C'est une décision qui est saine aussi pour les finances publiques. Nous courrons vers des situations qui vont être très difficiles avec le dégel du point d'indice, avec l'augmentation de plus de 40% de l'énergie. Et donc nous devons absolument respecter l'argent des Biarrots, l'argent des contribuables et ne pas aller le donner à des entreprises privées comme cela a été fait pendant des années.

Je ne m'immisce pas dans la gestion du BOPB.

Il n'y a pas un risque d'assécher les finances du BO ?

Le BO est une entreprise privée. Comme toutes les entreprises privées, elle ira chercher ses fonds puisqu'elle l'a toujours fait par le passé. Aujourd'hui, je ne m'immisce pas dans la gestion du BOPB.

Dans le programme d'investissement de 2022, d'après le magazine de la Ville de février, il semble qu'un million d'euros avait été fléché pour la rénovation des tribunes d'Aguilera. Est-ce que c'est bien le cas ? Et est-ce que ce sera fait ?

Non. En aucun cas, il n'y a eu un million d'euros de fléché vers les tribunes. Nous avions pratiquement un million d'euros, mais fléché pour la réfection d'un synthétique sur Gramont. Du côté de l'hyppodrome du Polo pour la JAB mais il n'y avait rien pour les tribunes. Tout était suspendu à l'accord, à la signature d'un protocole d'accord sur le fameux projet à 30 millions d'euros. Et je m'en étais expliqué lors d'un conseil municipal, lorsque nous avions découvert que le club, en réalité, comptait sur la ville pour rembourser les 15 millions qu'il aurait éventuellement avancés. Nous n'avons pas pu continuer sur ce projet, donc il n'y a jamais eu cet argent fléché.

Ce soir, en conseil municipal, vous allez évoquer l'avenir de la Villa Rose qui est sur le plateau Aguiléra dans le périmètre du bail emphytéotique qui régit l'occupation du secteur. Pourquoi vouloir le sortir du bail emphytéotique ?

Ce bâtiment est menacé de péril. En février 2020, le conseil municipal avait déjà voté la sortie du bail emphytéotique de la Villa Rose. Le président du BOPB n'a jamais accepté de signer cette sortie. Je l'ai mis en demeure de faire ces travaux parce que la Villa Rose est un danger. Elle menace de s'écrouler. Et de ce fait, aujourd'hui, nous nous saisissons de ce que la loi nous permet de faire, c'est-à-dire que nous la retirons du bail emphytéotique, de façon à pouvoir faire ces travaux donc, dont nous avions déjà voté quelque 670. 000 €, que nous n'avons pas pu dépenser puisque nous ne pouvons pas faire des travaux dans un bien qui est à l'intérieur d'un bail emphytéotique.

Des investisseurs intéressés sont venus me demander si le club était en vente.

Initialement, Didier Borotra avait fait un courrier à Marcel Martin, ancien président du Biarritz Olympique Pays Basque (le 13 août 2003), pour signifier qu'il prendrait en charge les travaux de la Villa Rose en la laissant dans le bail emphytéotique. Les choses ont évolué depuis..?

Ce n'est pas que les choses ont évolué. Nous avons effectivement eu connaissance de ce courrier il y a plusieurs mois déjà. Ce courrier, en fait, n'a jamais été validé en conseil municipal. Il n'est donc pas valable et de toute manière, il aurait été retoqué parce que là encore, nous faisons des travaux à l'instar d'un bail emphytéotique. Tous ces petits accommodements du passé, aujourd'hui, j'y mets fin. De même que nous nous acquittons aussi de ce que nous devions au club, puisque nous empochions l'argent des antennes de téléphonie mobile et ainsi, nous rétrocédons au club ce que nous lui devons depuis 2017. Nous mettons les choses à plat, de façon équitable pour chacun.

Est-ce que vous avez connaissance de l'éventuelle mise en vente du Biarritz Olympique Pays Basque par les actuels actionnaires ?

Alors ce sont des bruits qui, bien sûr, sont arrivés jusqu'à mes oreilles. Des bruits extrêmement insistants et je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui des investisseurs. De mon côté, des investisseurs potentiellement intéressés sont venus me demander si le club était en vente. Alors, je suis pleine d'espoir, si un jour il était mis en vente, je pense qu'ils trouveraient des acquéreurs.