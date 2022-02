Biarritz : le futur centre d'entrainement contesté mais voté, source de conflit entre le BOPB et la Ville

Pendant plus de deux heures, l'implantation du futur centre d'entraînement voulu par la ville de Biarritz et l'avenir du BOPB ont nourri les échanges sur le budget 2022 de la Ville, voté ce lundi 31 janvier au casino Bellevue.

Le BO et Aguiléra, une nouvelle fois au centre des débats du conseil municipal ce lundi 31 janvier à Biarritz. En cause : l'annonce d’installer un centre d’entraînement sportif à l’hippodrome des Fleurs, la semaine dernière. Mais aussi, l'eau chaude coupée à Aguiléra à partir de ce mardi 1er février. Un deuxième point qui peut paraître futile mais qui est synonyme de l'état des relations entre le club de Biarritz et la Ville.

Alors que des supporteurs et le président du club, Jean-Baptiste Aldigé, manifestaient devant le casino Bellevue, en amont du conseil municipal, le débat s'est prolongé dans la salle lors de la séances, entre la majorité et l'opposition qui n'a pas manqué de souligner des "incohérences dans les décisions" de la maire Maider Arostéguy. Lors des 2h30 de débats, pas moins de six élus vont prendre la parole.

Un projet "fait dans le dos"

Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde d'abord, dénonçant un projet partagé indécent, déconnecté de la réalité, pour deux sujets complètement différents entre des pros et des amateurs qui vont devoir partager des locaux et zéro concertation avec les associations. Avant d'ajouter : "c'est un projet fait dans le dos du Biarritz Olympique, drôle de manière de traiter des partenaires." Et de poser la question du devenir du quartier Aguiléra : "un plateau voué à devenir une zone résidentielle".

Avant les prises de paroles de Patrick Destizon, Sébastien Carrère, Lysian Brao et Nathalie Motsch. Le premier, ex-adjoint aujourd'hui dans l'opposition, accusant Maider Arostéguy de "changer d'avis tous les matins" : "le rugby pro, cœur de Biarritz, ne peut pas se développer dans une incertitude constante". La troisième, conseillère Biarritz Euskal Herrian V&S, lâchant : "ce dossier est un modèle de démocratie non participative. Vous faisiez rêver vos électeurs avec un Biarritz apaisé, mais Biarritz s'est plutôt embrasé."

"Plus un centre d'entrainement, mais Disneyland, Polo-land !"

- Corinne Martineau

Nathalie Motsch, ancienne tête de liste candidate à la maire de la cité impériale, soulignant un accord 15/15 public-privé acté, puis zappé, faisant le parallèle avec le renouvellement de concession d'Etxola Bibi, au sommet de la Côte des Basques, pour David Couzinet. L'ancien joueur est par ailleurs président de la section amateur du Biarritz Olympique. "Un conflit d'intérêt" pour l'ancien adjointe à l'urbanisme dans le précédent mandat.

La plus virulente sur le sujet a été Corinne Martineau. "Vous réalisez un détournement de l’enveloppe de 15 millions promise au club", a expliqué l'élue d'opposition, avant d'évoquer une "haine contre le dirigeant du BOPB, Jean-Baptiste Aldigé et un mépris pour les centaines d'électeurs et supporteurs biarrots". Le nouveau centre d'entrainement ? "Du grand n'importe quoi !". "La maire s'est fait élire sur un projet, qu'elle a elle-même voté en février 2020. Le rugby pro à Biarritz c'est un coût mais ce sont aussi des retombées, et aussi plus d'une centaine de familles qui vivent et consomme chez nous. Comment voulez-vous qu'un centre qui accueille des internationaux, régionaux, locaux, un centre de formation et une équipe pro, fonctionne correctement ? C'est impossible ! Ce n'est plus un centre d'entrainement, c'est Disneyland, c'est Polo-land !"

"Basta ya !" - Maider Arostéguy

Et la maire de Biarritz de se défendre. "C’est l’argent public qui a sauvé le club par le passé : il a eu 6 millions de la Ville depuis 2014. Notre budget prévoit 850.000 euros en prestations de service (refusés à ce jour par le club) et je suis toujours sur les 15 millions d’euros pour l’infrastructure. Le club demandait la garantie de la Ville pour la moitié de ses emprunts. Nous ne le pouvons pas au vu de notre endettement." Et Xavier Delanne, l'adjoint aux sports à la Ville, de nuancer : "ce futur centre sportif n'est pas le centre d'entrainement du BOPB. Il répond à un diagnostic, aux besoin des 71 sportifs de haut-niveau licenciés à Biarritz dans neuf sports différents."

Au sujet des rapports avec le président du club, la rupture est consommée. "Je n'écoute plus les propos de Jean-Baptiste Aldigé, qui sont devenus plus qu'inconvenants, indécents, insultants. On ne peut pas traiter les élus de cette façon-là. On ne peut pas gérer cette Ville en ayant pour seule boussole les velléités et les besoins de Jean-Baptiste Aldigé."

Quant à l'affaire de l'eau chaude, coupée ce mardi matin à Aguiléra, la maire se défend. "Je ne peux pas laisser dire que la Ville coupe l’eau chaude. Le premier avertissement indiquant que la Ville allait cesser de faire payer ceci aux Biarrots date du mandat précédent, en 2019. Aujourd’hui, le club refuse malgré les relances de payer ses factures. Chacun va devoir payer ce qu'il doit, y compris l'entretien de la pelouse, peut-être. Et on veut faire croire que si La Rochelle n’aura que de l’eau froide dans les vestiaires, c’est la faute du maire. C’est faux. On ne peut pas se taire quand on entend ça. Basta ya !" Avant de terminer : "Je ne suis pas le fossoyeur du BO et le BO ne peut pas vivre uniquement à travers les Gave et Aldigé. Il a vécu avant les Gave et j'espère qu'il vivra les Gave."