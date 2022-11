Rugby : la mairie de Biarritz accorde un coup de pouce de 350 000 euros au BO amateur

Voilà un coup de pouce financier qui rallume la mèche. Une subvention complémentaire de 350 000 euros pour le fonctionnement 2022/2023 du centre de formation de rugby, est mise à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de Biarritz, qui se déroulera le 25 novembre prochain. L'information a été adressée par courrier au président de l'association du Biarritz Olympique David Couzinet , le 27 octobre dernier, par l'adjoint au maire délégué aux finances, Edouard Chazouilleres. "C'est la même démarche que l'an dernier" précise l'élu à France Bleu Pays Basque. Edouard Chazouilleres explique que "en principe, on verse cette subvention au club professionnel, qui reverse ensuite la somme au centre de formation, ce qu'il ne faisait plus. Depuis la brouille entre les deux structures, on verse directement la somme à celui qui gère le centre de formation". CQFD

Jean-Baptiste Aldigé s'interroge

Cette subvention étonne du côté du BOPB. Jean-Baptiste Aldigé, le président du club professionnel qui évolue cette année en Pro D2, se dit "curieux de comprendre comment le rugby amateur peut dépenser 350 000 euros par an au titre du centre de formation, alors que c'est la SASP (Société anonyme sportive professionnelle) qui assume les charges de ce même centre de formation, à savoir, des joueurs comme Joe Jonas et Thomas Hébert". Le patron du rugby pro à Biarritz ajoute que "tout argent public doit être utilisé aux fins de son intitulé, et ne pas confondre Centre de formation et fonctionnement annuel l'équipe espoir".

Pour sa part, David Couzinet souligne la bonne santé financière de la section amateur. "Cette subvention n'est en rien un coup de pouce, mais comme l'an dernier, la mairie nous verse la subvention directement puisqu'à la SASP ne nous reverse plus rien". Le patron du rugby amateur du BO rajoute que ses comptes ne sont en rien dans le rouge.