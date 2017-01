Biarritz votera pour Bayonne

Communauté d'Agglomération du Pays Basque, tensions au sein de la majorité municipale, dernier recensement .... le maire de Biarritz était l'invité de France Bleu Pays Basque ce mercredi matin.

Invité de France Bleu Pays Basque ce mercredi matin, Michel Veunac est revenu sur les principaux dossier en cours à Biarritz.

- Les tensions au sein de sa majorité

La majorité de Michel Veunac est plurielle... Elle s'est déchirée lors du dernier conseil municipal, en présentant deux listes concurrentes pour désigner les délégués à la communauté d'agglomération du Pays Basque et ça avait plutôt agacé le maire, qui, en privé n'avait pas mâché ses mots lors de la suspension de séance à l'encontre notamment de François Amigoréna et Patrick Destizon. Ce mercredi matin, il leur apporte à nouveau sa confiance et préfère parler d'accident de parcours.

Il faut laisser cette affaire à sa juste mesure. Des accidents de parcours dans des majorités municipales, il y en a.

C'est sûr que sur le moment on est agacé mais avec Patrick Destizon, j'ai 30 ans de compagnonnage. On s'est expliqué.

François Amigoréna est un adjoint. Il est dans l'exécutif municipal et doit en respecter les règles.

- L'agglomération du pays basque

Michel Veunac faisait partie des opposants au projet tel qu'il est en vigueur aujourd'hui... mais s'est rangé derrière le vote de la majorité des communes. Il va même plus loin aujourd'hui estimant : "Nous n'avons qu'une obligation aujourd'hui : réussir l'intercommunalité nouvelle, cette communauté d'agglomération du Pays Basque. Il faut tous nous y mettre, c'est notre devoir d'élu"

Il faut tous nous y mettre, c'est notre devoir d'élu

Quant au fait que Jean-René Etchégaray brigue très vraisemblablement la présidence de la CAPB, Michel Veunac, n'y voit rien d'étonnant, estimant que le maire de Bayonne, "a exercé un leadership incontestable ces derniers mois." Il annonce d'ailleurs qu'il le soutiendra dans cette démarche.

si il est candidat, je serai à ses côtés.

Michel Veunac qui trouve normal par ailleurs que sa ville soit représentée à la gouvernance de la CAPB. Pourquoi pas alors un poste de vice président, qu'il pourrait lui même briguer.

Que ce soit le maire ne me parait pas extravagant

- le recensement

Biarritz, 3ème commune du Pays basque perd toujours des habitants ( 500 habitants perdu en 5 ans). Michel Veunac le reconnait mais la courbe va se redresser assure--t-il.