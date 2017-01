Bientôt un monument pour les soldats français morts en opération extérieure

La première pierre d'un monument dédié aux soldats français morts en opération extérieure sera posée le 23 mars à Paris, a annoncé vendredi le président François Hollande à Mont-de-Marsan, en présentant ses voeux aux forces armées.

"J'ai voulu que le 23 mars une cérémonie puisse marquer le lancement d'un projet de monument des opérations extérieures. Il sera érigé à Paris en mémoire de nos 600 soldats, aviateurs et marins morts pour la France en opération extérieure depuis 50 ans", a déclaré vendredi le chef de l'Etat.

"Les Français savent ce qu'ils vous doivent"

François Hollande s'est rendu à la Base aérienne 118 à Mont-de-Marsan, dont environ 800 militaires sont actuellement engagés sur des opérations extérieures au Sahel, en Irak et Syrie. Ce monument doit être érigé au Parc André Citroën à Paris. "Les Français savent ce qu'ils vous doivent, ils mesurent les risques que vous prenez et les sacrifices que vous acceptez. En leur nom, je veux vous témoigner ma gratitude", a lancé aux armées François Hollande, saluant la mémoire de tous les militaires français "morts au champ d'honneur" en opération extérieure et tous "ceux qui ont donné leur vie pour la France toutes ces dernières années".

"C'est un prix du sang très élevé, mais c'est aussi la place et l'honneur de nos armées que d'être en première ligne dans le combat que nous menons pour la paix, pour la liberté et pour les valeurs de la République", a-t-il ajouté. Le chef des armées a aussi eu une pensée pour "les familles marquées par le chagrin". "Je suis toujours saisi par leur dignité, et même par leur fierté, avec le sacrifice de leurs enfants. Ils savent pourquoi ils sont morts, c'était le sens même de ce qu'ils avaient voulu donner en s'engageant pour nos armées", a souligné François Hollande.