Bientôt un nouveau parking de 565 places à la gare de Metz

Il y aura bientôt une nouvelle solution pour trouver une place de stationnement à Metz à côté de la gare SNCF et des Arènes. 565 places seront ouvertes au public pour la mi-novembre, pour l'ouverture des marchés de noël annonce le maire Dominique Gros qui parle également de ses "héritiers".

Metz, France

Une nouvelle solution de stationnement arrive entre la gare et les Arènes de Metz. La SNCF va ouvrir au public son parking sur le talus derrière le château d’eau. Cela représentera 565 places disponibles et payantes à partir de la mi-novembre, "pour l’ouverture des marchés de noël" indique le maire Dominique Gros.

Avant cela, à partir du 1er octobre, le nombre de places à seulement 4 euros la journée (2 euros la demi-journée) va plus que doubler. Cette offre va passer de 538 à 1281 places. Elles se trouvent autour du centre-ville, à côté de l'hôpital Legouest, boulevard Paixhans, au Pontiffroy, du côté du camping le long de la Moselle, autour du boulevard Clémenceau... Pour les travailleurs, cela représente 80 euros par mois, soit environ le prix d'une location de parking.

Dans les mois à venir, un parking de 450 places sera construit le long du parc de la Seille, avenue Louis le Debonnaire, il ressemblera à celui de la place Mazelle. Et puis, un parking relais de plus de 200 places verra le jour à Magny.

Municipales : J’ai beaucoup trop d’héritiers (Dominique Gros)

Oui, le maire sortant choisira son candidat favori dans la campagne des municipales et il prendra position. Mais pour l’heure, "il faut que cela décante. J’ai beaucoup d’héritiers. C’est même presque _le trop plein_. Et donc je préférerais que cela se simplifie un peu. Mais j’aimerais bien qu’un de ces héritiers prenne les affaires en main, cela me rassurerait".

Pour l’après ? "Je serai toujours engagé dans ma vie, mais à une autre place. En tout cas, je ne serai pas indifférent à ce qu’il se passe dans ma ville".

Dernière rentrée politique après deux mandats pour Dominique Gros à Metz.

