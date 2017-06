Bientôt une députée mayennaise à l'Assemblée ? "Une bonne chose" pour la sénatrice Elisabeth Doineau

Deux femmes qualifiées au second tour des législatives dans le département, c'est rare. Si dimanche, les Mayennais envoient au moins l'une d'elles à l'Assemblée Nationale, ce serait une grande première depuis 1958.

La Mayenne va-t-elle avoir élire sa première députée dimanche soir ? Depuis 1958, il n'y a eu que 5 femmes qualifiées pour un second tour des législatives en Mayenne. Dont deux, donc depuis dimanche soir : Géraldine Bannier dans la 2e circonscription face au Républicain Guillaume Chevrollier et Béatrice Mottier dans la 1ère contre le socialiste Guillaume Garot. Les deux sont, on le rappelle, sous l'étiquette "La République en Marche".

Une exception entre 2012 et 2014

La Mayenne a toujours élu des députés hommes. La sénatrice Elisabeth Doineau est bien placée pour le savoir. En 2007, elle avait été battue au 2nd tour des législatives avant de devenir la première sénatrice du département sept ans plus tard.

Seule exception, la maire de Bais, Sylvie Pichot qui a siégé à l'Assemblée entre 2012 et 2014 en tant que suppléante. Elle avait remplacé Guillaume Garot, nommé ministre délégué à l'agroalimentaire. Mais la sous-représentation des femmes au palais Bourbon, sera peut être bientôt de l'histoire ancienne : 42% des candidats en tête du premier tour sont des femmes. Des femmes, qui ne représentent pour l'instant qu'1 député sur 4.

Voir deux femmes si proches de la victoire, c'est une bonne chose selon la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau. "On a bien vu cette avancée. Dès lors que les femmes ont accédé à des postes à responsabilité, on a bien vu leur compétence, leur savoir-faire. Et puis une grande capacité d'écoute, de concertation. Et du coup les partis politiques ont trouvé intéressant de leur donné plus de responsabilité. C'est un juste retour de l'implication qu'elles ont sur le territoire. Déjà à l'Assemblée Nationale, on est à 25% en proportion de femmes, donc on voit bien qu'on est loin de la parité. Là, sur le premier tour, on revient presque à du 50-50 (voir chiffre précis plus haut). Avoir des femmes et des hommes apporte beaucoup plus de justesse dans la représentation nationale et plus de réalité sur la façon de traiter les sujets. Le regard est différent et apporte beaucoup de plus-value dans les instances nationales".