Bilan de mi-mandat : Louis Aliot, un maire plus dépensier que son prédécesseur

Sur les graphiques présentés par la ville lors du débat d’orientation budgétaire 2023, le phénomène saute aux yeux. Depuis que Louis Aliot est maire de Perpignan, toutes les courbes se sont inversées. La masse salariale explose, la dette repart à la hausse et les dépenses s'envolent.

Alors que son prédécesseur Jean-Marc Pujol (LR) avait fait de la rigueur budgétaire l’un de ses piliers, Louis Aliot se révèle être un maire beaucoup plus dépensier. C’est la conséquence de choix politiques « totalement assumés », mais aussi d’une mauvaise conjoncture depuis son élection (covid, inflation, crise énergétique…)

La masse salariale explose

Exemple parmi les plus emblématiques du changement de politique : la masse salariale de la mairie de Perpignan explose. De 91,5 millions d’euros en 2020, elle a bondi de 14,2% en 3 ans pour atteindre 104,6 millions en 2023. « Ce sont notamment des choix de recrutement que nous assumons », s’est justifié Louis Aliot lors du débat d’orientation budgétaire.

Evolution de la masse salariale de la ville de Perpignan - Mairie de Perpignan

Comme promis lors de la campagne, le maire a singulièrement renforcé les effectifs de la police municipale (une trentaine d’agents supplémentaires). Il a aussi mis en place la distribution de tickets-restaurant pour l’ensemble des salariés de la mairie (1,6 millions d’euros par an). Mais l’explosion de la masse salariale s’explique aussi par une décision du gouvernement : le relèvement du point d’indice des fonctionnaires entraine un surcout de 3,6 millions d’euros par an.

« Je n'irai pas jusqu'à parler de dérapage, mais tous les indicateurs sont en train de passer à l'orange. Il faut se reprendre avant que cela ne passe au rouge", lance Jean-Marc Pujol. Tout au long de ses (presque) deux mandats, l'ancien maire de Perpignan s'est évertué à baisser les dépenses et à réduire la dette, quitte à supprimer près de 200 postes à la mairie ou à refuser la mise en place des tickets-restaurant. "Certes, cela fait plaisir aux agents municipaux, mais cet argent, on va le chercher dans la poche des perpignanais !".

Les dépenses d’investissement en forte hausse

Depuis qu’il est à la tête de Perpignan, Louis Aliot a aussi singulièrement augmenté les dépenses d’équipements. Sur la période 2020-2023, elles s’élèvent en moyenne à 62,4 millions d’euros chaque année, contre 49,9 lors du mandat de son prédécesseur (soit une hausse de 25%). A de nombreuses reprises, le maire RN a justifié ce niveau de dépense par « l’urgence de la situation » et la « nécessité de remettre la ville à niveau ».

Evolution des dépenses d'équipement de la ville de Perpignan - Mairie de Perpignan / Aucun(e) - Mairie de Perpignan

Parmi les plus gros investissements depuis 2021, la nouvelle municipalité a budgété plus de 17 millions d’euros dans la modernisation et l’extension du Parc des Sports. Plus de 6 millions d’euros ont été votés pour rénover le Palais des expos, 6 millions pour restaurer le patrimoine historique de la ville. Mais le plus gros poste de dépense reste la voirie et la rénovation urbaine (environ 15 millions d’euros chaque année).

Les dépenses de fonctionnement s’envolent aussi

S’il « assume » totalement la forte augmentation des dépenses d’équipement et de la masse salariale, Louis Aliot plaide non coupable quant à l’envolée des autres dépenses de fonctionnement. Depuis son élection en pleine période de covid, la conjoncture économique s’est fortement dégradée. Inflation, crise énergétique : la seule facture d’électricité de la ville a bondi de 3,8 à 7,6 millions entre 2021 et 2023 (soit une hausse de 100%).

Conséquence logique : l'endettement est reparti à la hausse, après plusieurs années de baisse sous le mandat de Jean-Marc Pujol. Mais la situation est loin d'être alarmante : le niveau d'endettement de Perpignan reste inférieur à la moyenne des villes de même taille.