DIRECT VIDÉO - Suivez l'interview d'Emmanuel Macron dans les JT de 13h

Emmanuel Macron s'exprime, depuis 13h ce lundi, dans les journaux télévisés de TF1 et France 2 . Il répond aux questions des journalistes des deux chaînes, en duplex depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Le Président débute en effet un déplacement d'une semaine dans le Pacifique.

Fin des "100 jours", émeutes, police et rentrée

Ce déplacement dans la région coïncide avec la toute fin des "cent jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action" que le président s'était donnés mi-avril pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites. Il doit donc en tirer le "bilan" et également "dresser les perspectives de la rentrée", selon son entourage. Le chef de l'État doit aussi s'exprimer sur les émeutes qui ont secoué le pays fin juin et début juillet, après la mort de Naël à Nanterre. Il est aussi attendu sur l'action de la police, alors que la profession remet en cause l'incarcération d'un policier mis en examen après des accusations de violences policières en marge des émeutes à Marseille. Le Président doit aussi dresser des perspectives pour la rentrée, esquissées lors de son discours devant le Conseil des ministres du gouvernement remanié vendredi dernier.

Emmanuel Macron justifie le maintien d'Elisabeth Borne au poste de Première ministre

Emmanuel Macron a justifié son choix de maintenir Elisabeth Borne au poste de Premier ministre, en dressant le bilan des "100 jours" qu'il avait lancé en avril. Il a vanté les décisions prises par le gouvernement.

"Texte par texte, le Parlement a réussi à faire passer des réformes avec à chaque fois une majorité", s'est-il justifié alors qu'il était interrogé sur la majorité relative au Parlement, qui freine le gouvernement dans l'adoption de ses réformes. "Il n'y a pas de majorité de rechange" à l'Assemblée, a-t-il estimé. "Je ne crois pas aux coalitions" de gouvernement "formelles", a-t-il dit. "Il y a eu parfois des jours avec et il y a eu aussi des jours sans", mais "le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, été efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour Madame la Première ministre, et d'efficacité", a ajouté le président de la République.

Un professeur devant chaque classe à la rentrée

Interrogé sur la question de savoir si tous les élèves auront un enseignant devant leur classe à leur rentrée, Emmanuel Macron a assuré que chaque élève aura "un professeur devant chaque classe à la rentrée". "De nombreux contractuels seront en poste à la rentrée", a-t-il affirmé. Il a aussi vanté les réformes mises en place dans l'enseignement, "le pacte enseignant" qui va demander aux enseignants de remplir plus de missions en échange d'une meilleure rémunération, notamment en remplaçant leurs collègues absents. "Nous aurons un système de remplacement beaucoup plus efficace", a-t-il assuré. On accueillera dès deux ans les enfants dans les quartiers le plus en difficulté, on va réduire les classes en maternelle, CP et CE1, on va mettre en place la demi-heure de sort automatique, le soutien pour les décrocheurs, et dans tous nos collèges dans les quartiers plus sensibles, la possibilité d'être accueilli de 8h à 18h pour être mieux accueilli, mieux accompagné", a-t-il dit*.* Il a aussi rappelé qu'une fois tous les 15 jours, des stages d'éducation sur les métiers seront mis en place, pour leur apprendre les métiers et les parcours possibles.

"La réforme de ce baccalauréat, dont on a vu les limites, les difficultés, avec des épreuves qui finissent trop tôt, j'ai demandé qu'on puisse avoir des changements de bon sens", a-t-il dit. On va continuer à améliorer Paroucrsup pour avoir des rendez-vous réguliers, un parcours plus humain, a-t-il affirmé. "L'école est un immense chantier sur lequel on continue d'avancer, a-t-il dit.

"Il n'y a pas de liberté sans ordre"

Interrogé sur ce qu'il retenait des violences urbaines qui ont secoué le pays fin juin et début juillet, le Président a affirmé qu*"il n'y a pas de liberté sans ordre",* selon lui. De "cette violence qui a conduit à brûler des mairies, des gymnases, des bibliothèques" et de cette "violence de pillage", "la leçon que j’en tire, c’est l’ordre, l’ordre, l’ordre", a-t-il dit. "La deuxième, c’est que notre pays a besoin d’un retour de l’autorité à chaque niveau, et d’abord dans la famille”, a-t-il estimé. “On a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers”, a rappelé Emmanuel Macron. Il a répété sa volonté d'ouvrir le chantier de "l'autorité parentale".

"Trouver un ordre public numérique"

"Beaucoup de ces jeunes ont organisé ces émeutes” via les réseaux sociaux, a rappelé le Président. “On doit réussir à retirer les contenus lorsqu’ils appellent à la violence et trouver un ordre public numérique”, a-t-il déclaré, réitérant le souhait exprimé dans la foulée des violences urbaines.

Les policiers ne sont pas "au-dessus de la loi"

Interrogé sur la polémique qui traverse la police, alors que le directeur général de la police nationale apporte son soutien au policier de la BAC de Marseille placé en détention provisoire pour des soupçons de violences policières, Emmanuel Macron a affirmé comprendre "l'émotion" des policiers. Mais "nul en République n'est au-dessus de la loi", a-t-il affirmé.

Emmanuel Macron a refusé de commenter les propos polémiques de Frédéric Veaux, le directeur général de la police nationale, qui estime qu*'"avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison".*

La "légitimité" des policiers "tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées", a ajouté le Président. "Bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit", a-t-il souligné.

La baisse d'impôts de deux milliards d'euros confirmée

Emmanuel Macron a également confirmé la baisse de l’impôt de 2 milliards d’euros pour les classes moyennes. "Je confirme cette décision", a-t-il dit*. "Elle sera inscrite dans la loi pluriannuelle de dépenses publiques”,* a-t-il ajouté.