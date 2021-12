Bilan politique de l'année 2021 : "Orléans n'est plus cette ville très conservatrice qu'elle a longtemps été"

Au moment de dresser le bilan de l'année politique 2021, l'universitaire Pierre Allorant, spécialiste de l'histoire politique et électorale, revient sur les élections départementales et régionales en juin dans le Loiret. Il y a une poussée de la gauche dans la métropole orléanaise, explique-t-il

Interrogé sur France Bleu Orléans ce mardi afin de dresser le bilan de l'année politique 2021 dans le Loiret, l'universitaire orléanais Pierre Allorant, doyen de la faculté de Droit et très bon connaisseur de la politique et de l'histoire locales, revient sur les élections départementales et régionales qui se sont déroulées (en même temps) en juin dernier.

Pierre Allorant, doyen de la faculté de Droit d'Orléans © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La gauche a conservé la Région Centre-Val de Loire (avec la réélection du socialiste François Bonneau) et a gagné plusieurs cantons sur la droite lors des élections départementales dans le Loiret, tous dans la métropole d'Orléans (Orléans 2, 3 et 4 sont passés respectivement chez les écologistes, les communistes et les socialistes)

Une sorte de reconquête"

Pierre Allorant estime que cette percée de la gauche est "une sorte de reconquêtepuisqu'il y avait des cantons qui avaient déjà été à gauche. Je pense à Saint-Marceau, par exemple, qui avait Michel Brard dans le passé (Orléans-2) qui a été reconquis par les écologistes du côté de Saint-Marceau, et puis au canton de l'Argonne, repris par la gauche socialiste, avec Batiste Chappuis, le leader de l'opposition municipale à Orléans [et Estelle Touzin, sa binôme]".

Serge Grouard, maire LR d'Orléans (Loiret), lors d'une interview réalisée à la mairie, 18 septembre 2020. © Radio France - Antoine Denéchère

L'universitaire poursuit : "effectivement, il y a une forte poussée [de la gauche à Orléans]. C'est très intéressant. Ça nous permet de relire finalement les municipales 2020 et le triomphe de Serge Grouard (LR)* : c'était bien le triomphe d'un homme - les orléanais ont plébiscité celui qui a embelli la ville au 21ème siècle - et non pas un raz de marée de droite. Orléans n'est plus cette ville très conservatrice qu'elle a longtemps été. On l'a vu au scrutin européen, au scrutin présidentiel et donc au scrutin régional et départemental. La gauche est assez forte à Orléans et encore plus forte aussi dans les villes de la périphérie Fleury les Aubrais, Saint-Jean de Braye et Saint Jean de la Ruelle"

* Serge Grouard a été réélu, pour un quatrième mandat de maire d'Orléans, en juin 2020 (il avait été élu pour la première fois en 2001, face au maire socialiste sortant Jean-Pierre Sueur)