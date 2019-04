Biodiversité : le sénateur (EELV) Ronan Dantec dénonce le poids des lobbies économiques

Alors que vient de s'ouvrir à Paris la septième conférence de l'IPBES, plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité, Ronan Dantec le sénateur (EELV) de Loire-Atlantique, dénonce le poids des lobbies économiques.

Nantes, France

Ronan Dantec, sénateur écologiste de Loire-Atlantique, interrogé ce mardi matin sur le rapport d'experts accablant pour la biodiversité dans le monde, dénonce le poids des lobbies économiques. "Répondre aux grands enjeux sur les énergies et la biodiversité, c'est remettre en cause assez profondément nos systèmes économiques donc il y a des lobbies économiques qui s'y opposent".

Invité de France Bleu Loire Océan, Ronan Dantec (EELV) plaide pour plus de contraintes : "A un moment, il faut vraiment aller plus loin, en imposant des process industriels qui sont modifiés, en imposant des changements des systèmes énergétiques et en modifiant profondément notre agriculture car c'est vraiment une des raisons essentielles de cet effondrement de la biodiversité".

Vous retrouvez l'interview de Ronan Dantec en intégralité ici.