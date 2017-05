Manifestations du 1er mai : "Le Front National s'est banalisé dans le paysage politique français" (Florent Gougou)

Florent Gougou, politologue est revenu ce mardi sur France Bleu Isère sur les manifestations du 1er mai qui ont moins rassemblées qu'en 2002. Il est également question des enjeux pour les deux candidats qualifiés pour le second tour dans cette dernière ligne droite.

Peut-on parler d'une banalisation du Front National dans le paysage politique français ? En France et plus particulièrement à Grenoble les manifestations "anti-Le Pen ont réunis moins de personnes qu'en 2002. 57.000 personnes contre seulement 4.000 quinze années plus tard. Pour Florent Gougou, politologue et enseignant à Sciences Po Grenoble 2002 et 2017 ne sont pas comparables : "Le Front National est cette fois-ci parvenu à conclure une alliance (avec Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France), ce qui est inédit, le Front National s'est banalisé dans le paysage politique français".

Durant cette campagne d'entre deux tours Marine le Pen multiplie les appels du pied vers les électeurs de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Toutefois pour l'enseignant Les Insoumis ne vont pas massivement se tourner vers le Front National pour ce second tour : "Il y aura certainement des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et qui vont voter pour Marine Le Peine le 7 mai mais cela ne constitue pas l'essentiel des flux qui se dirigent massivement vers Emmanuel Macron".

Le candidat de La France Insoumise n'a pas clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron pour le second tour mais pour Floent Gougou, cela n'aura pas directement d'influence sur le choix de ses électeurs : "Les électeurs ont choisi dès le soir de premier, bien avant que Jean-Luc Mélenchon se prononce".

Favori des sondages, Emmanuel Macron devrait bénéficier pour ce second tour des ralliements de François Fillon, Benoit Hamon et du transfert de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pour Florent Gougou, Emmanuel Macron s'il devient présdent de la République sera un choix par défaut : "Tous les présidents élus jusque là en France ont pour partie été des choix par défaut, c'est la nature même du scrutin de second tour où l'offre électorale est moins importante qu'au premier tour".

Mercredi soir aura lieu un des grands rendez-vous de cet entre deux tours, le débat télévisé. Pour Florent Gougou ce débat n'aura pas de grande influence sur le vote de dimanche : "Ce débat pèsera comme dans n'importe quel type d'élection mais on a jamais observé de débat qui ont réellement changé la donne dans une campagne d'entre deux tours".