Blocage de l'université de Nantes : les cours en présentiel de nouveau annulés ce vendredi 17 février

Près de 10.000 étudiants n'auront de nouveau pas cours en présentiel ce vendredi 17 février. L'université de Nantes annonce annuler les enseignements sur le campus du Tertre, en raison de la suite de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Les entrées du site sont bloquées depuis mercredi.

ⓘ Publicité

Selon l'université, les bâtiments Tertre, Censive, la Faculté des langues et cultures étrangères, la Faculté de droit et de sciences politiques, l’IAE et Institut de Géographie et d’Aménagement Régional sont concernés.

Comme ce jeudi, certains cours pourront être suivis à distance.