Blocages : "Je fais confiance en la responsabilité des syndicats" assure Philippe Pradal député Horizons

La CGT veut maintenir la pression sur le gouvernement et lance ce jeudi une grève de 48 heures dans l'énergie avec des baisses de production à prévoir, dans l'hydraulique et le nucléaire, elles ne devraient pas affecter les usagers.

Plus généralement, l'élu Horizons (membre de la majorité donc) Philippe Pradal appelle à ne pas bloquer le pays.

ⓘ Publicité

"Je fais confiance en la responsabilité des syndicats" assure Philippe Pradal député Horizons

Le député des Alpes-Maritimes rappelle qu'il ne faut pas priver les français de leurs vacances de février dans un contexte d'inflation.