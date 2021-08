Blois accueille l'université d'été du Parti socialiste pour la deuxième année consécutive

On ne dit plus "université d'été du Parti socialiste", mais CamPuS 21 : le traditionnel rendez-vous de fin de rentrée des militants et dirigeants socialistes se tient cette année à Blois, du 27 au 29 août. Comme l'an dernier, la ville, préfecture du Loir-et-Cher, va accueillir 2 à 3.000 personnes pendant trois jours de débats et conférences.

C'est formidable pour Blois"

"Blois a remplacé La Rochelle l'an dernier, et visiblement cela a bien plu, puisque nous avons été choisis pour cette année encore", se réjouit Frédéric Orain, premier secrétaire fédéral du PS du Loir-et-Cher. Elu municipal à Bois, il estime que ce rendez-vous des socialistes est "formidable pour la ville, à la fois parce qu'il y a une émulation intellectuelle pendant plusieurs jours et parce que cela fait vivre nos commerces, hôtels, restaurants..."

Le rendez-vous CamPuS 21 sera officiellement lancé vendredi 27 août à 14h30 en présence du maire socialiste de Blois, Marc Gricourt, et du président de la Région Centre-Val de Loire, réélu en juillet 2021, François Bonneau. "Choisir Blois est très symbolique, car, ici, nous avons réussi à faire l'union de la gauche et des écologistes dès le premier tour aux municipales (2020) et aux départementales (2021), et nous avons gardé la Ville de Blois et la Région à gauche", explique Frédéric Orain.

Anne Hidalgo attendue vendredi

L'un des moments les plus attendus est la venue d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui doit prononcer un discours vendredi face aux militants, et dont l'officialisation de la candidature à la présidentielle 2022 serait imminente.

En août 2020, la photo de la rencontre en terrasse entre l'écologiste Yannick Jadot et le patron du PS Olivier Faure avait marqué l'université d'Eté du PS à Blois © Maxppp - J. Dutac

L'événement se déroule principalement à la Halle aux Grains, en plein centre de Blois, mais aussi au cinéma Les Lobis et à l'école Victor-Hugo. Il est précédé d'un séminaire des élus socialistes (via la Fnser, fédération nationale des élus socialistes et républicains) qui a débuté ce mercredi 25 août et dure jusqu'à vendredi midi.

A trois mois du congrès du PS à Villeurbanne, le patron du parti, Olivier Faure, qui a fait ses classes dans le Loiret (il fut lycéen et étudiant à Orléans), est attendu ce jeudi. Il visitera notamment le centre de vaccination contre le Covid-19 du Jeu de Paume à Blois, pour rendre hommage aux soignants et personnes mobilisés.