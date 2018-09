Bobigny, France

Un conseil municipal houleux, agité, ce mercredi soir à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. La municipalité UDI, élue en 2014 en battant les communistes, a dû présenter le rapport définitif de la CRC, la chambre régionale des comptes, qui examine les finances de la ville de 2010 à 2016. Ce rapport, très attendu, pointe de "nombreuses lacunes et irrégularités" notamment dans les ressources humaines. Le cas de 12 agents contractuels est notamment détaillé : embauchés dans "conditions irrégulières" à des "niveaux de rémunérations indues", selon le rapport. Sans avoir les diplômes nécessaires certains touchaient des salaires de fonctionnaires ayant 10 à 20 ans d'ancienneté, d'autres ont été embauchés alors qu'ils avaient un casier judiciaire ou qu'ils travaillaient pour des associations subventionnées par la ville.

Un "conflit d'intérêt permanent" selon l'opposition

Au conseil municipal, Stéphane de Paoli a insisté, sous les huées d'une partie de la salle, sur les aspects positifs de ce rapport : "l'amélioration incontestable des finances de la ville", une "amélioration du suivi des avantages en nature", la "suppression du quota des carburants des élus" ou encore le "lancement de nouveaux projets".

Mais l'opposition a dénoncé les cas des 12 contractuels pointés par les magistrats de la CRC. "Cela vous semble normal, vous n'avez même pas un mot de regret" s'insurge José Moury, chef de file des communistes, qui pointe "un système", provoquant la colère du maire. "Il y a eu conflit d'intérêt permanent entre les personnes recrutées et les associations soutenues" dénonce l'opposant, qui pointe une "totale confusion entre les intérêts privés et l’intérêt général dans cette équipe municipale".

ECOUTER - Le conseil municipal a été agité Copier

Les 12 cas de contractuels litigieux régularisés

Comme indiqué dans le rapport, la municipalité s'est engagée dans un "plan d'action" pour redresser la situation. Sur les 12 cas de contractuels pointés par la CRC, "six ne font plus partie des services de la ville de Bobigny et six autres sont dans une situation parfaitement régulière" détaille Christian Bartholmé, le premier adjointe, en charge des finances, qui regrette qu'on ne s'intéresse que sur une partie des 153 pages du rapport.

"Tout le monde est d'accord pour dire que les jeunes délinquants doivent être réinsérés, mais pas dans la fonction publique?"

Il dément tout clientélisme et assume avoir embauché des contractuels au casier judiciaire lourd, condamné pour des délits de nature "peu compatible avec les fonctions d'agents publics" selon la CRC. "Nous ne pensons pas qu'il faut condamner absolument les gens parce qu'ils ont eu des démêlés avec la justice dans leur jeunesse" dit Christian Bartholmé. "Nous sommes à Bobigny, dans une situation difficile avec une population compliquée" ajoute-t-il : "tout le monde est d'accord pour dire que les jeunes délinquants doivent être réinsérés, mais pas dans la fonction publique?"

ECOUTER - "Nous sommes à Bobigny, dans une situation difficile avec une population compliquée" justifie Christian Bartholmé Copier