Bondy : le Conseil d'État annule les dernières élections municipales

C'est officiel, les dernières élections municipales de Bondy sont annulées. Le Conseil d'État a rendu sa décision ce lundi après-midi.

Une nouvelle campagne en vue

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le maire de Bondy dit prendre acte de cette décision qui "provient des manœuvres de l'opposition pour voler la légitimité que les Bondynois nous ont donnée l'année dernière". Stephen Hervé (LR) annonce dès maintenant repartir en campagne pour "que le changement à Bondy... soit une réalité pour longtemps sur les prochaines années".

De son coté, l'ancienne maire, Sylvine Thomassin (PS), à l'origine du recours juridique, estime que cette annulation des élections est "une reconnaissance". "On a tellement été traités de mauvais perdants. Aujourd'hui, le Conseil d'État reconnaît lui aussi qu'il y a eu des irrégularités". La socialiste se dit prête à repartir en campagne et croit en la victoire. "Je pense que les Bondynois n'ont pas apprécié la triche et aiment la démocratie, donc j'y vais sereine. Si les élections sont propres, j'accepterai le résultat des urnes, c'est tout ce que je demande : des élections propres".

64 voix d'écart

Sylvine Thomassin avait perdu le second tour des municipales, en juin 2020, devancée de 64 voix seulement par le LR Stephen Hervé. Elle estime avoir été victime d'une campagne de dénigrement et fait référence notamment aux révélations sorties dans la presse, à deux jours du second tour, sur l'enquête pour prise illégale d'intérêts qui la vise. "L’article, tronqué, a été photocopié à des milliers d’exemplaires et propagé dans toute la ville, collé illégalement sur les arrêts de bus, dans le RER, sur les voitures, dans les boîtes aux lettres jusqu’au dimanche, jour de l’élection", assurait-elle, au lendemain de sa défaite.

En annulant ces élections, le Conseil d'État a suivi l'avis de la rapporteuse publique rendu en septembre dernier.

Vote début janvier

De nouvelles élections seront organisées, sans doute dans la première quinzaine de janvier 2022. D'ici là, la ville n'a plus de maire officiellement, ce sont des agents de la préfecture qui vont se charger des affaires courantes, à l'image de ce qui se passe actuellement au Pré-Saint-Gervais où là aussi les habitants sont invités à revoter pour élire leur futur maire, début décembre.