Bordeaux : Alain Juppé a reçu les gilets jaunes

L'échange entre les gilets jaunes et Alain Juppé a duré un peu plus d'une heure à Bordeaux

Bordeaux, France

Alain Juppé a confié avoir zappé un conseil de quartier de Bordeaux, pour faire face, ce jeudi soir, à une délégation d'une trentaine de gilets jaunes de Gironde, dans une petite salle de l'Athénée Municipal. L'échange cordial, d'un peu plus d'une heure, a eu lieu, devant caméras et micros, et devant les téléphones portables de ces mêmes gilets jaunes retransmettant en direct sur Facebook.

Un défilé en accord avec le préfet sur un parcours donné pour l'Acte 5 ?

Alain Juppé s'est montré attentif face à ces représentants du mouvement, qui ont en premier lieu, réitérer leur volonté d'un acte 5 dans la rue. Le maire de Bordeaux les a mis en garde, comme il l'avait déjà fait dimanche dernier, au lendemain du deuxième samedi de heurts et de guérilla urbaine : "appeler à manifester, c'est convoquer les casseurs".

Une proposition a donc été faite, de définir un parcours (qui éviterait la place Pey-Berland) en accord avec la préfecture. Alain Juppé a assuré qu'il allait transmettre la proposition ce vendredi matin, mais "il me faut un contact et pas trente ! En 1995 comme Premier ministre, j'ai été confronté à de puissantes manifestations mais j'avais des responsables en face de moi. Et l'originalité de votre mouvement, nous complique la tâche".

"Comment peut-on s'entendre pour sécuriser le parcours et éviter un carnage ?" : les gilets jaunes face à Alain Juppé Copier

Référendum d'Initiative Citoyenne

Il a également été largement question du ras-le-bol et des gestes insuffisants concédés par Emmanuel Macron (des "cacahuètes"). Il faut aller plus loin, ont répété plusieurs gilets jaunes. "On crève la bouche ouverte et l'Etat nous regarde".

Ils ont listé diverses revendications et propositions (comme inscrire le Référendum d'Initiative Citoyenne dans la Constitution, pourquoi continuer à payer les présidents qui ne sont plus au pouvoir? pourquoi ne pas payer moins les ministres etc..), et demander des lieux pour se réunir et rencontrer la population. Alain Juppé a dit qu'il transmettrait leurs doléances au plus haut niveau, "ayant encore quelques contacts même s'il n'est plus aux responsabilités".

Alain Juppé dit percevoir les raisons de la colère et promet de la remonter au plus haut niveau Copier

"Plus rien à perdre"

La colère et la crise des gilets jaunes n'a pas fini de se faire entendre, ont assuré les gilets jaunes de la délégation face à Alain Juppé. "Nous, on n'a plus rien à perdre. C'est le gouvernement qui met le pays à feu et à sang, pas les gilets jaunes! Et on ne lâchera pas!"