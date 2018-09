Bordeaux, France

Pendant trois jours, ils ont planché dans les salons de la Cité Mondiale, à Bordeaux. Alain Juppé et les juppéistes étaient réunis pour un séminaire de travail baptisé "les Vendanges de Bordeaux", pour "redonner à notre famille politique des bases intellectuelles solides et des perspectives claires". Une trentaine de responsables de la droite modérée et du centre étaient présents, de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre, à Fabienne Keller, l'ancienne maire de Strasbourg, en passant par Maël De Calan, le jeune élu LR du Finistère, ou Dominique Bussereau, le président du Conseil départemental de Charente-Maritime, ou Franck Riester, du mouvement Agir. Valérie Pécresse, la présidente de la Région Ile-de-France est passé elle aussi samedi.

La discussion a d'abord porté sur la stratégie à adopter pour les élections européennes qui auront lieu en mai prochain. Liste avec la majorité d'Emmanuel Macron, liste avec Les Républicains ou liste autonome? Sur ce point, les avis divergent. Pour Alain Juppé, qui a affirmé "ne pas avoir d'ambition nationale ou européenne", et qui ne sera donc pas candidat, "nous allons défendre nos convictions, et je les comparerai avec les plateformes en présence, puis nous soutiendrons la liste qui porte le mieux les idées que nous avons exprimées."

Ne mettons pas la charrue avec les boeufs. On ne va pas dire aujourd'hui si on soutient Pierre, Paul ou Jacques. D'ailleurs, on ne connaît pas ces têtes de liste, ni les programmes. Alors, attendons- Alain Juppé

"Examiner les programmes, puis nous choisirons" Alain Juppé Copier

Nous sommes une vraie famille politique autour d'Alain Juppé , nous comptons nous rassembler sur un choix européen", a souligné de son côté Jean-Pierre Raffarin. "Nous verrons le moment venu qui nous soutenons ou si nous partons seuls. Ce qui compte pour le moment, c'est la défense de nos idées. Et ce que voulons, c'est d'abord sauver l'Europe, menacée par la montée des populismes".

Nous avons besoin d'Alain Juppé pour participer à ce débat. - Jean-Pierre Raffarin

"Alain Juppé n'est pas dans une logique de candidature, mais de participation au débat" Jean-Pierre Raffarin Copier

"On s'est mis d'accord sur le fond, sur les idées, peut être qu'on les défendra dans différentes listes . Mais nous sommes déterminés, avec Valérie Pécresse, à défendre cette ligne profondément europhile et pro-européenne", a de son côté expliqué Maël de Calan, ex-candidat à la présidence des Républicains.

Les idées populistes méritent d'être combattues par les européens convaincus, dont Alain Juppé est l'un des chefs de file - Maël De Calan

"On s'est mis d'accord, sur le fond, sur les idées. Après, on verra" Maël De Calan Copier

Lors de la conférence de presse © Radio France - Pierre-Marie Gros

"Bienveillance vigilante" à l'égard du président Macron

Alain Juppé et ses amis ont par ailleurs tiré un bilan de la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, et sur ce point, le maire de Bordeaux a distribué des bons et des mauvais points au président de la République et à son gouvernement. "Au bout d'un an, nous constatons tous qu'il y a eu des avancées significatives, notamment des réussites dans le domaine de l'éducation, comme le dédoublement des classes de CP/CE1, l'assouplissement d'un certain nombre de rigidités sur le marché du travail et la réforme de la SNCF", a détaillé Alain Juppé. Mais il a reconnu qu'"il y avait des manques" notamment en matière de "maîtrise de la dépense publique". Et puis "des décisions fortes se font attendre dans le domaine régalien". Enfin, "nous attendons avec impatience un vrai plan contre la pauvreté" et des "progrès dans le domaine de la justice et de la politique pénale".

L'ancien premier ministre a parlé de "bienveillance vigilante" à l'égard du chef de l'Etat, et souligné que ses amis avaient choisi "d'aider, avec deux attitudes différentes, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur" du gouvernement.