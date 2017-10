Bordeaux : ambiance chaleureuse entre Alain Juppé et "la relève" Edouard Philippe

"La relève est assurée". Alain Juppé a adoubé le Premier ministre Edouard Philippe en le recevant ce vendredi au Palais Rohan à Bordeaux. Le locataire de Matignon et son mentor en politique ont fait assaut d'amabilités avant qu'Edouard Philippe ne rencontre les élus locaux.

"Comme moi, Alain Juppé est assez pudique sur ce que nous pensons des gens que nous aimons bien. Je suis très heureux de venir à Bordeaux et d'être avec Alain Juppé". Voilà la tonalité du concours de louanges entre le Premier ministre Edouard Philippe et le maire de Bordeaux Alain Juppé ce vendredi après-midi à l'hôtel de ville de Bordeaux. "Je vous appelais le patron parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous et j'ai beaucoup appris. Cette fidélité assumée est constitutive de ce que je suis aujourd'hui". Même si Edouard Philippe a décidé de suivre Emmanuel Macron alors qu'Alain Juppé a préféré rester fidèle à sa famille d'origine Les Républicains, les deux hommes restent sur la même longueur d'ondes et l'ont démontré avec insistance. Alors que son adjointe Virginie Calmels a cette semaine imputé la défaite aux primaires à l'actuel locataire de Matignon, Alain Juppé a insisté sur "les qualités d'Edouard Philippe" et a rappelé "toute l'aide qu'il m'a accordé au fil des années et notamment dans la période la plus récente". Le maire de Bordeaux a conclu : "la relève est assurée".

Edouard Philippe à Alain Juppé : "J'ai adoré bosser avec vous." Copier

J'ai eu l'impression d'avoir le livre de la jungle comme méthode politique.

Les deux hommes ont ensuite rejoint l'hôtel de Bordeaux Métropole pour une réunion à huis clos avec les élus locaux. Le président du Conseil départemental de la Gironde, le socialiste Jean-Luc Gleyze, n'était pas là. En revanche, il a assisté au discours prononcé par Edouard Philippe en fin de matinée à Marseille devant l'Assemblée des Départements de France. Et il n'a pas été convaincu. "J'ai eu l'impression d'avoir le livre de la jungle comme méthode politique, a affirmé Jean-Luc Gleyze. Quand le serpent hypnotise Mowgli pour l'amener à suivre ses volontés. Il ne nous a rien dit sur les compensations de l'Etat pour le RSA, pour l'allocation d'autonomie des personnes âgées et pour la prestation de compensation du handicap. Il parle de pacte de confiance, moi je suis sur un pacte de défiance".

Jean-Luc Gleyze : "Je suis sur un pacte de défiance." Copier