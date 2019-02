Edouard Philippe est à Bordeaux

Bordeaux

Le programme du Premier Ministre à Bordeaux pourrait-être singulièrement bouleversé, et changer au fil des minutes. Dans l'entourage d'Edouard Philippe, on évoque la météo mais aussi la présence des gilets jaunes, une petite vingtaine rassemblée depuis la fin de matinée, place Pey Berland.

Il a été accueilli par Alain Juppé dans les salons de l'hôtel de ville, une poignée de mains le sourire aux lèvres devant les caméras, avant de se retirer sans faire de déclarations pour déjeuner avec le maire de Bordeaux.

Le Premier Ministre doit ensuite visiter le quartier Euratlantique, et notamment la Halle Bocca. Il doit dans la foulée rencontrer les responsables de la plateforme Noé qui offre un panel de services mutualisés pour les artisans ou majors de la construction, tels la réduction de l'impact et les nuisances des chantiers pour les riverains ou le réemploi et la valorisation de matériaux. Mais il n'est pas dit qu'Edouard Philippe fera le déplacement. Les responsables pourraient venir à lui. Même chose concernant les commerçants, la déambulation dans le centre-ville semble compromise. Les commerçants devraient être reçus dans un endroit pas encore précisé.

Selon les gilets jaunes mis à l'écart du Palais Rohan, Edouard Philippe aurait promis de les rencontrer. Mais là encore rien n'est certain. Seule certitude, Edouard Philippe sera bien à l'Ecole Nationale de la Magistrature où il rejoindra la ministre de la justice Nicole Belloubet pour la prestation de serment de la nouvelle promotion. Ensuite le Premier Ministre rentrera sur Paris, et ne sera pas au premier grand débat prévu ce soir à l'Athénée Municipal de Bordeaux.

Le chef du gouvernement avait participé jeudi soir à une réunion citoyenne dans une petite commune de l'Allier.