Bordeaux : l'opposition macroniste dénonce "le bilan un peu maigre" du maire Pierre Hurmic à mi-mandat

C'était il y a trois ans jour pour jour : Pierre Hurmic était élu nouveau maire de Bordeaux. Ce 28 juin 2020, l’élu écologiste faisait basculer la Belle Endormie à gauche après 73 ans de règne du centre droit. Après Jacques Chaban-Delmas (1947-1995), Alain Juppé (1995-2004 et 2006-2019) et Nicolas Florian (2019-2020), un édile vert s'installait dans le palais Rohan. Trois ans après, le bilan de mi-mandat est "un peu maigre", estime les macronistes.

Le sondage "sans appel" réalisé par Bordeaux Renouveau

Lundi matin, lors d'une conférence de presse, le groupe Renouveau Bordeaux annonce avoir réalisé un sondage auprès "d'un millier de Bordelais (...) dans chaque quartier de la ville". "Nous leur avons posé la question : qu'est-ce qui a changé pour vous depuis trois ans ? Et les résultats sont sans appel", affirme Thomas Cazenave, chef de file de l'opposition macroniste et député Renaissance de la 1ere circonscription de la Gironde.

"J'ai des exemples très concrets. Concernant la transition écologique, par exemple, et la rénovation énergétique de tous les bâtiments : est-ce que la ville de Bordeaux s'est engagée à rénover toutes les écoles dont on sait qu'elles sont souvent des passoires énergétiques? Non. Y a-t-il un plan sur les bornes électriques pour favoriser le changement de véhicules? Non plus. Trois kilomètres de pistes cyclables supplémentaires sécurisées, est-ce suffisant? Pas vraiment. Et c'est conforme finalement à ce qu'on dit depuis un moment. Le bilan est un peu maigre", conclue Thomas Cazenave.

Réponse ironique de Pierre Hurmic : "La primaire de la droite a commencé"

Interrogé sur ces critiques à mi-mandat, Pierre Hurmic répond à ses opposants au micro de France Bleu Gironde. "Ils critiquent beaucoup, ils dénigrent beaucoup." Le maire de Bordeaux se montre assez agacé par la rengaine de ses opposants. "Ce que j'entends le plus depuis trois ans, c'est : c'était mieux avant, c'était mieux avant. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Je pense qu'il faut qu'ils évoluent un peu, qu'ils voient que le monde est en train de changer."

Et l'élu vert d'enfoncer le clou : "Je comprends qu'ils soient un peu perdus puisque leurs repères, ce sont un peu ceux de l'Ancien Monde." Pierre Hurmic défend son bilan s'agissant de l'urgence climatique. "Nous l'avions décrété dès notre arrivée" à l'hôtel de ville. "Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une reconquête végétale de cette ville de Bordeaux qui est sans précédent."

Face aux attaques en général , le maire EELV de Bordeaux contre-attaque avec une pointe d'ironie. "La droite bordelaise est incarnée par les macronistes et les Républicains et ils sont en compétition permanente. C'est à dire en surenchère." Pierre Hurmic donne un exemple : "Il y en a un élu qui va dire 'la ville de Bordeaux est sale', et l'autre 'non, la ville de Bordeaux est très sale'... donc ils sont en permanence en surenchère les uns par rapport aux autres. Moi, je suis au milieu, je pourrai compter les points.... Mais la compétition des primaires de la droite bordelaise est ouverte, ça, tout le monde l'a remarqué. Je ne m'en mêlerait pas, mais je souhaite que la primaire se termine le plus rapidement possible." L'ambiance au prochain conseil municipal, le mardi 11 juillet 2023, promet d'être chaude.