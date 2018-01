Bordeaux, France

C'est un rapport embarrassant pour la majorité municipale à Bordeaux. Non encore rendu public, il émane de la Chambre régionale des comptes, qui épingle les comptes de la ville. Les magistrats mettent en doute la sincérité de ses derniers budgets.

Depuis 2010, la ville a multiplié les dépenses d'investissement - Le nouveau stade, la cité du vin , entre autres - et du coup, elle s'est endettée. Pour atténuer ses difficultés financières , la commune se serait livrée à quelques écritures comptables jugées douteuses, ce qui lui aurait permis de masquer son déficit et la montée de son endettement , et ainsi de présenter un compte équilibré. La Chambre régionale des comptes met en doute notamment certaines lignes budgétaires dans la catégorie recettes.

Le socialiste Matthieu Rouveyre, qui diffuse des extraits de ce rapport dans un communiqué, parle d'une "petite bombe" lâchée par la Chambre régionale des comptes.

les magistrats confirment ce que nous dénonçons depuis mai 2016 : les comptes de la ville sont bien en déficit, un déficit dissimulé par l'inscription insincère de recettes fictives. - Matthieu Rouveyre, conseiller municipal d'opposition à Bordeaux

Selon l'opposant, la technique utilisée par la majorité pour présenter ses comptes , la technique de "la cavalerie budgétaire" ,est bien illégale.

Alain Juppé n'est pas d'accord

Des conclusions que conteste Alain Juppé , cité par nos confrères de Sud-Ouest . Pour le maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, cette pratique est tout à fait conforme à la législation. Elle est utilisée par de nombreuses communes , et approuvée par les Ministères de L'intérieur et des Comptes Publics. Il en appelle au passage à l'arbitrage de ces deux ministères.

Le rapport de la Chambré régionale des comptes doit être présenté, comme le veut la loi , au prochain conseil municipal , et la séance s'annonce animée.