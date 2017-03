Bordeaux : la députée PS Michèle Delaunay reste bien fidèle à Benoit Hamon

Michèle Delaunay fait une mise au point sur France Bleu Gironde. La député PS de la 2è circonscription de la Gironde soutient bien Benoit Hamon et n'a pas rallié Emmanuel Macron pour la présidentielle.

Dans la "galaxie Macron" mise en ligne sur le compte twitter des Républicains et qui a fait polémique la semaine dernière pour son caractère antisémite, on y voyait Michèle Delaunay comme faisant partie des proches d''Emmanuel Macron au même titre que François Bayrou, Bertrand Delanoë ou encore Robert Hue. Et bien la députée PS de la 2è circonscription de la Gironde fait une mise en point sur France Bleu Gironde. L'ancienne secrétaire d'Etat de François Hollande, qui se dit choquée par cette caricature, n'a pas rejoint le candidat d'En Marche. L'élue bordelaise, conseillère municipale à Bordeaux, et qui se représente aux élections législatives de juin 2017, reste fidèle à Benoit Hamon.