Bordeaux : le centre commercial Europe, théâtre régulier de trafics et rodéos, sera rasé et reconstruit

Bordeaux, France

Cinq boutiques du centre commercial Europe dans le quartier du grand parc à Bordeaux avaient été volontairement incendiées fin juillet 2018. Il reste le théâtre de trafics de drogue, rodéos et autres incivilités. Une petite délinquance dénoncée à plusieurs reprises l'an dernier, par les commerçants, sur place, qui avaient interpellé Alain Juppé, en fin d'année dernière.

Celui qui était alors encore maire de Bordeaux, les avait rencontré, à plusieurs reprises, avant de convenir que le bâtiment faisait figure de "furoncle" dans ce quartier de 12 000 habitants, en pleine rénovation, depuis quatre ans. Il avait donc annoncé avant de démissionner et partir au conseil constitutionnel, qu'il entendait le faire raser pour le reconstruire. Idée reprise par Nicolas Florian, qui a donc lancé cet été, l'appel à projets.

Une partie du centre commercial Europe, muré, suite à l'incendie volontaire de l'été 2018 © Radio France - Stéphanie Brossard

"L'espoir que ça change"

Malgré une opération de police qui avait permis, en avril, un vaste réseau de trafic de drogue, le centre commercial Europe, reste un point de crispation. Des habitants évoquent un sentiment d'insécurité, leur lassitude face à cette petite délinquance et leur espoir aussi que ça change. "Enfin ça bouge" se réjouit Emilie la fleuriste, "maintenant, j'espère que tout cela sera cadré par la mairie, parce que c'est un quartier populaire et nos clients n'ont pas les moyens de ceux du centre-ville. Donc il ne s'agit pas de nous assassiner avec le montant des loyers quand tout sera tout joli tout neuf. Parce qu'on sait bien qu'un opérateur privé n'est pas là pour faire du social..."

Commerces, logements et médecins

"Il est prévu des logements au dessus des commerces donc ça veut dire des locataires ou des propriétaires présents jour et nuit et ça c'est bien, selon Romain, qui tient un salon de toilettage pour animaux, "parce que ça veut dire qu'ils seront là pour veiller au grain et réduire le sentiment d'insécurité sur ce secteur. On a eu quelques semaines de pauses sur les trafics puis c'est reparti de plus belle. Faut pas se leurrer de toute façon, on ne résoudra pas le problème, on va le déplacer. Mais au moins, il n'y aura plus de point de cristallisation".

Pour cette destruction/reconstruction, la mairie veut des commerces, pas plus de 300 ou 400 logements et une présence médicale maintenue. Les opérateurs privés candidats à la réhabilitation du centre commercial Europe, ont jusqu'à ce 13 septembre 2019 pour déposer un dossier. Le projet retenu sera dévoilé fin 2019/début 2020. Et les premiers coups de pioche, espérés fin 2020/début 2021.