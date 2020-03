Bordeaux : le dernier conseil municipal de Michèle Delaunay

Lundi 2 mars marquera à Bordeaux le dernier conseil municipal de l'ancienne ministre et députée Michèle Delaunay, 19 ans après sa première élection municipale.

France Bleu Gironde : Etes-vous émue de siéger à votre dernier conseil municipal?

Michèle Delaunay : "Bien sur, il y a aura un moment d'émotion de ne plus prendre la parole dans ce cadre du conseil municipal. Mais vous savez, la fin de quelque chose, c'est aussi toujours le début d'autre chose. Je vois donc ce moment comme le début d'une nouvelle vie, consacrée en l’occurrence pour moi à une activité que l'on peut exercer quel que soit son âge: l'écriture."

France Bleu Gironde: Garderez-vous un regret?

MD : "Oui, un regret considérable concernant ce long mandat de conseillère municipale: Quand on est un élu d’opposition, on est cantonné à ce rôle d'opposition. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai eu l'illusion que j'allais pouvoir faire des propositions, et qu'elles seraient acceptées. Et je dois dire que cela n'a pas été le cas, si je met à plat mon bilan d'élue municipale, il est faible. Il y a très peu de choses que j'ai pu faire accepter à Alain Juppé. Et les rares qu'il a acceptées, il l'a fait un an après, pour que cela lui soit attribué, comme par exemple l'interdiction du tabac devant les écoles. ... Il faut dire que j'avais eu le tort de le battre à deux reprises aux législatives!"

Pensez-vous qu'il vous l'a fait payer?

MD :"Payer, ce n'est pas le bon mot, mais il ne me portait pas dans son cœur. Il a été très souvent méprisant avec moi, à tel point qu'un jour en conseil municipal, je lui ai dit "Monsieur Le Maire, moi je ne méprise que le mépris!"

France Bleu Gironde : Quel bon souvenir garderez-vous?

MD : "Globalement la très bonne entente au sein des élus bordelais quel que soit leur bord politique. Et puis la richesse que vous apporte la politique. Vous apprenez tellement de choses, mais à mes yeux la condition sine qua non, c'est de garder un métier pour ne pas être dépendant de la politique."

France Bleu Gironde : Vous rappelez-vous d'un moment de franche rigolade lors d'une séance?

MD : Et bien non! Et c'est un de mes grands regrets! Alors qu'à l'assemblée Nationale, nous avons eu des fous rires à plusieurs reprises, surtout lors des séances de nuit, jamais cela ne s'est produit à Bordeaux et je le regrette. Peut-être est-ce dû à la figure tutellaire du maire, qui n'incitait pas à la détente, et qui lui même ne faisait jamais de blague!"

Michèle Delaunay vient de publier "Le fabuleux destin des baby-boomers" aux Editions Plon.