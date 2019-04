Bordeaux : le fruit du grand débat national versé aux archives départementales de la Gironde

Bordeaux, France

Le grand débat national a donné lieu en Gironde à l’ouverture de 352 "cahiers citoyens" auxquels sont venues s’ajouter plus de 55 000 contributions.

Les copies de tous les cahiers et contributions ont été transmises, fin février, à la mission nationale du grand débat pour analyse et traitement. Et les originaux sont désormais classés, "archives publiques" au sens du code du patrimoine. Ils seront donc accessibles à tous ceux qui le souhaitent à compter du 15 avril 2019, en salle de lecture des archives départementales du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 15h, au 72 cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux.