Bordeaux : le maire promet que les impôts n'augmenteront pas à cause de la crise du coronavirus

15 millions d’euros, c’est la première estimation du coût de la crise du coronavirus pour la ville de Bordeaux. Entre les différentes aides versées et les recettes qui ne sont pas rentrées dans les caisses, l’impact est important. Pour autant, le maire de Bordeaux Nicolas Florian promet que les impôts n’augmenteront pas s’il est réélu.

Il faut dire qu’à deux semaines du second tour des municipales, promettre une hausse des impôts n’aurait pas été très vendeur pour Nicolas Florian. Pour autant le maire justifie cette annonce. La ville dégage une épargne annuelle de 20 millions d’euros. Depuis 3 ans, elle a servi à réduire l’endettement. Cette fois, cette enveloppe et quelques autres mécanismes assez techniques devraient permettre de passer le cap.

Car les dépenses engagées sont importantes. 1 million d’euros pour la solidarité, soutien alimentaire des plus démunis, aides aux familles privées de cantine scolaire. 1 million également pour soutenir les associations et le milieu culturel. 500.000 euros pour assurer la reprise dans les écoles.

Et puis surtout il y a les recettes qui ne sont pas rentrées. 700.000 euros d’exonération de taxes des commerçants et de droit de terrasse pour les restaurateurs. Pas de stationnement payant en ville. Pas de billettique dans les musées ou les piscines. Et pas de produit des jeux du casino fermé pendant deux mois. Au total toutes ces pertes sont chiffrées à 9 millions d’euros qui devraient monter à 12 millions dans les prochains mois. Car l’impact de la crise n’a pas fini de se faire ressentir.