Bordeaux : les députés ont échangé avec les commerçants sur les conséquences des manifestations des gilets jaunes

Bordeaux, France

Après avoir constaté les répercussions des sept derniers mois sur les commerces à Rouen et à Toulouse, c'est à Bordeaux qu'ils achèvent leur travail de terrain. Les députés Damien Abad et Roland Lescure, accompagnés des députées de Gironde, Dominique David et Catherine Fabre, et du maire Nicolas Florian, se sont rendus lundi matin dans plusieurs enseignes du centre-ville pour échanger avec les commerçants.

Les commerçants du centre-ville ont fait part de leurs problèmes. © Radio France - Alexandra Sirgant

L'occasion pour ces derniers de rendre compte des répercussions sociales et économiques du mouvement sur leurs entreprises. Si tous relatent les conséquences négatifs du mouvement sur leurs chiffres d'affaires, Ludovic, gérant du Subway de la rue Duffour Dubergier, évoque le "traumatisme" pour ses équipes, face à la violence des manifestations à répétition. Emmanuelle, dont l'agence de voyage Globe Travel, située cours Pasteur, a été détruite le 12 janvier, avoue être dans l'attente de mesures concrètes : "on attend de ces échanges des actes, des vrais actes financiers, et maintenant, pas dans six mois !".

La mission parlementaire a pour objectif d'identifier les dommages directs et indirects pour les entreprises et artisans, et de trouver des solutions complémentaires pour accompagner les acteurs les plus touchés.

Un "contre-point" pour dresser le bilan positif des gilets jaunes

Pour apporter un "contre-point" à cette mission parlementaire, un rassemblement a eu lieu en début d'après-midi place Jean Moulin. Une dizaine de personnes, universitaires et gilets jaunes, était sur place pour évoquer les apports positifs du mouvement, dont le député de la France Insoumise de Gironde Loïc Prud'homme.

Un rassemblement en opposition à cette mission a été organisé place Jean Moulin © Radio France - Alexandra Sirgant

Le rapport de la mission "Impact Gilets Jaunes" sera remis officiellement le 17 juillet.