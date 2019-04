Bordeaux : les enseignants de nouveau mobilisés contre la réforme Blanquer

Bordeaux, France

"Non à la loi Blanquer, oui à une autre école", lisent les pancartes. Pour la deuxième fois depuis trois semaines, les enseignants de nouveau en grève. A Bordeaux, 2500 enseignants ont défilé contre la loi "école de la confiance" jeudi 4 avril selon les chiffres de l'intersyndicale enseignante, qui ont appelé à un rassemblement en fin de matinée dans le centre-ville. Des instituteurs de maternelle et de primaire surtout, qui craignent la dégradation des conditions d'enseignement dans les écoles publiques, en faveur du privé. Des professeurs de lycée aussi, qui dénoncent la réforme du BAC et notamment suppression d'options, par exemple artistiques, dans des lycées professionnels, et favoriserait la création d'une "école à deux vitesses", selon eux.

11% des enseignants de primaire et un peu plus de 2% du secondaire sont en grève dans l'académie de Bordeaux, selon les chiffres communiqué par le rectorat vers midi jeudi 4 avril.

Les établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF), dans le viseur des manifestants

"Son école de confiance n'existe pas !", répète Virginie Sebbal, enseignante en maternelle à Montagne près de Libourne. Elle dénonce le vote de la scolarisation obligatoire dès trois ans au lieu de cinq actuellement, à partir de la rentrée prochaine. Il reviendra aux municipalités de le financer pour les maternelles privées. Christelle Merci, enseignante de CE2 à l'école Saint Laurent d'Ars en Gironde y voit aussi un risque potentiel de surcharge des classes de maternelle, "jusqu'à 30 enfants par enseignants !".

Ensuite, la création d'"établissements publics des savoirs fondamentaux" (EPFS) qui regrouperont plusieurs écoles d'une certaine zone géographique avec le collège le plus proche. Une mesure qui menacerait les postes de certains directeurs d'école, selon les manifestants, puisqu'ils seraient dirigés par un seul chef d'établissement. Le risque aussi de réduire la proximité entre le personnel enseignant et les élèves. La création d'EPFS revient à la discrétion des collectivités. Les enseignants des zones rurales se sentent particulièrement concernés par cet aspect de la réforme.

La restriction de la liberté d'expression des enseignants

"On n'aura plus le droit de discuter avec les parents d'élèves de mesures qui ne nous paraissent pas favorables à l'école publique, type fermeture de poste ou nouveau programmes etc. Là, on ne pourra plus le faire !", explique Emilie Mullier, enseignante de CE1-CE2 à Floirac en zone Réseau Education Prioritaire (REP), et membre du syndicat SNUipp-FSU. Pour elle, c'est l'article 1 qui pose problème.

La loi prévoit de possibles sanctions pour des enseignants, jugés coupables _"de faits portant atteinte à la réputation du service public".Une exigence d'exemplarité, valable "y compris en dehors du service",_ précise la loi.

A Bordeaux, les syndicats enseignants ont prévu une réunion jeudi 4 avril dans l'après midi, pour décider d'une possible reconduction de la grève dans les semaines à venir. Ils ont déjà annoncé qu'ils rejoindraient le cortège des gilets jaunes à Bordeaux samedi 6 avril.