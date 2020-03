Municipales à Bordeaux et coronavirus : comment va s'organiser le vote

Face à l'inquiétude montante des citoyens, la mairie de Bordeaux a décidé de mettre en place un dispositif spécial dimanche, afin d'inciter les électeurs à se déplacer aux urnes. Plusieurs mesures destinées à éviter l'éventuelle propagation du coronavirus seront mises en place dans les 147 bureaux de vote de la ville, qui seront fréquentés par des milliers d'électeurs tout au long de la journée.

Des mesures spéciales mais pas de personnels supplémentaires

Des agents d'accueil seront donc déployés à l'entrée des bureaux de vote, afin d'inciter les électeurs à aller se laver les mains avant toute opération de vote. Une fois dans l'isoloir, et afin d'éviter le contact avec les rideaux, ces derniers pourront rester à demi-ouverts. Les tablettes seront positionnées de façon à ce que personne ne puisse voir à l'intérieur. Une fois devant les assesseurs, les électeurs présenteront leur pièce d'identité et mettront eux mêmes leur bulletin dans l'urne, procédure qui était déjà en vigueur auparavant. Seul changement à ce stade: la mairie vous demande d'apporter votre propre stylo, bleu ou noir et à l'encre indélébile, afin d'éviter les stylos qui passeront toute la journée entre toutes les mains. Les électeurs qui le souhaitent pourront à nouveau se laver les mains à la sortie.

Une désinfection toutes les heures

En plus de ces mesures d’hygiène, les agents des bureaux de vote seront également chargés de désinfecter les surfaces contacts comme les tablettes des isoloirs, toutes les heures. Par ailleurs, la plupart des bureaux de vote étant des écoles qui accueilleront à nouveau des enfants dès le lundi matin, un nettoyage en profondeur sera effectué tôt lundi matin par les agents de la ville. Enfin les personnes les plus fragiles qui ne voudraient pas malgré tout se déplacer, peuvent également faire une procuration. Les services de l'état ont reçu des consignes permettant accélérer le traitement des demandes. Des mesures censées éviter une baisse trop importante de la participation. Comme le rappelle un proche du maire Nicolas Florian, " Dimanche il sera beaucoup moins risqué de venir voter que d'aller faire ses courses au supermarché!".