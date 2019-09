Bordeaux : La République en marche prépare les municipales ce weekend au Parc des expositions

Bordeaux, France

La République en marche lance les grands travaux ce weekend à Bordeaux lors de son "Campus des territoires". L'objectif principal de ces deux jours de rencontres et de conférences : les municipales et l'implantation locale du parti.

A six mois du scrutin LREM a besoin de souder les troupes et de trouver des renforts pour composer ses listes un peu partout sur le territoire. "Ce campus arrive au bon moment", justifie le patron du parti, Stanislas Guerini, qui annonce "une étape dans la vie" de LREM, à peine trois ans après sa création. Il reconnaît également que son parti à besoin de "plus de démocratie interne" et d'une "meilleure implantation".

Les 3.000 participants attendus pourront bénéficier d'une formation express aux municipales. Pour Stanislas Guerini il s'agit d'expliquer "à la fois la manière de faire campagne puis de savoir administrer ou gérer les finances locales".

En interne le cas des municipales à Bordeaux devrait également être au coeur des discussions

Le maire sortant Nicolas Florian, ami d'Edouard Philippe et qui bénéficie du soutien du Modem local, doit faire face à un candidat LREM en la personne de Thomas Cazenave. C'est évidemment une épine dans le pied pour le successeur d'Alain Juppé. Et toute la question est de savoir si le Premier Ministre Edouard Philippe rencontrera son ami Florian avant de prononcer le discours de clôture du Campus des territoires ce dimanche à la mi-journée.