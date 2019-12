Bordeaux : Matthieu Rouveyre annonce vouloir quitter la politique

Le conseiller municipal d'opposition depuis 2006 et vice-président du conseil départemental Matthieu Rouveyre annonce vouloir se retirer de la vie politique. Un souhait formulé via sa page Facebook.

Bordeaux, France

"Je vais refermer le chapitre politique de ma vie" : à moins de quatre mois des élections municipales, l'élu PS Matthieu Rouveyre annonce son souhait de se retirer de la politique. Le conseiller municipal d'opposition à la mairie de Bordeaux l'explique dans un long post sur sa page Facebook, confirmant les rumeurs qui circulaient ces derniers temps dans les couloirs du palais Rohan.

Il indique par ailleurs souhaiter aller jusqu'au bout de ses mandats, dont celui aussi de vice-président du conseil départemental, qui court jusqu'en 2021. "Si je compte évidemment aller jusqu’au bout de mes mandats, je ne serai bientôt plus conseiller municipal de Bordeaux. J'espère profondément avoir pu apporter ma petite pierre à un édifice utile à l’intérêt général (...)" peut-on lire sur sa page Facebook.

Divergence avec les écologistes

Une annonce au lendemain de négociations infructueuses dans la course aux municipales. Matthieu Rouveyre évoque les récentes divergences entre son collectif Bordeaux Maintenant! et "les partis traditionnels" : "Pour tenter de faire valoir leurs idées, les membres de Bordeaux Maintenant ont du se confronter à des discussions difficiles avec les partis traditionnels et en ont essuyé les plâtres.".

Le 5 décembre, Bordeaux Maintenant! décide de claquer la porte à une potentielle union avec les Verts, dont la liste à Bordeaux est conduite par Pierre Hurmic, indiquent nos confrères de Rue 89 Bordeaux.

Bordeaux Maintenant! explique ensuite dans un communiqué sur sa page Facebook : "Nous pensons sincèrement que, si l’enjeu écologique doit guider l'ensemble des politiques publiques, cette seule réponse ne suffira pas à régler les problèmes immédiats auxquels font face les habitants. Quelles solutions à la précarité vécue par les 42 500 bordelais.es vivant sous le seuil de pauvreté ? Quel modèle économique résilient pour Bordeaux ? Quelle stratégie d'insertion professionnelle pour les 30 000 chômeurs que compte la ville ?"

Ces divergences ont-elles accéléré la décision de Matthieu Rouveyre ? Le conseiller d'opposition depuis 2006 évoque en tout cas son avenir : "Je prépare notamment un tour du monde de quelques années en tant que nomade digital. Il est probable que je revienne vous en parler." explique-t-il sur les réseaux sociaux.