Bordeaux Métropole : le Premier Ministre demande un durcissement des mesures contre le coronavirus

Suite au conseil de défense consacré au coronavirus, le Premier Ministre vise la Métropole de Bordeaux, celles de Marseille et la Guadeloupe comme étant des zones où la circulation du virus est préoccupante. Jean Castex demande à la Préfète de Gironde de prendre de nouvelles mesures.

Dans son discours suite au conseil de défense consacré à la covid-19, le Premier Ministre a cité la métropole de Bordeaux comme celle de Marseille plus la Guadeloupe. Jean Castex déplore notamment la rapide propagation du virus dans l'agglomération de Bordeaux et demande aux préfectures locales de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus. La préfète de la Gironde Fabienne Buccio devrait donc annoncer lundi un ensemble de dispositions restrictives. Le nombre de départements classés en rouge à savoir zone de circulation intense du virus est passé à 42 départements désormais. C'est à la discrétion des préfets de prendre des mesures rappelle le Premier Ministre.

Dans les métropoles de Bordeaux, Marseille et en Guadeloupe,"nous constatons à ce jour une évolution préoccupante des contaminations notamment chez les plus âgés ainsi qu'un taux déjà élevé d'hospitalisations," a déclaré Jean Castex. En prévision d'un développement de l'épidémie, le Premier Ministre ajoute "j'ai demandé aux préfets concernés de proposer d'ici lundi et après avoir mené les concertations locales nécessaires, un ensemble de nouvelles mesures complémentaires." Le Premier Ministre qui appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les mesures barrières.

[A Bordeaux Métropole notamment] j'ai demandé aux préfets concernés de proposer d'ici lundi et après avoir mené les concertations locales nécessaires, un ensemble de nouvelles mesures complémentaires. - Jean Castex