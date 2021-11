Bordeaux Métropole succombe à la LGV Bordeaux-Toulouse

Bordeaux Métropole a voté ce jeudi 25 novembre en faveur du financement de la ligne Bordeaux-Toulouse, étape importante du GPSO, le grand projet du sud-ouest. Les débats ont duré plus de 3h30.

68 voix pour, 38 contre et 2 abstentions, ce jeudi 25 novembre Bordeaux Métropole a dit oui à la LGV entre Bordeaux et Toulouse. Ce qui signifie qu'elle s'engage à contribuer au projet à hauteur de 354 millions d'euros. Même si tout semblait joué d'avance, les débats ont été cordiaux, parfois houleux.

En cause notamment l'opposition entre les écologistes menés par Pierre Hurmic, Vice-président de la Métropole et maire de Bordeaux et les socialistes du Président métropolitain Alain Anziani. Des socialistes favorables au projet qui ont pu compter sur le vote de la droite.

Ce que dénonce l'opposition au projet

Les écologistes ne veulent pas de ce projet car ils l'accusent d'être extrêmement destructeur pour l'environnement. Ils plaident plutôt pour travailler sur le développement des transports du quotidien. Pour Pierre Hurmic "c'est une manœuvre électoraliste" du Gouvernement qui soutient le projet. Selon le Vice-Président, "ce projet vieux de 20 ans ressort des cartons à quelques encablures des élections présidentielles alors qu'en 2017, Emmanuel Macron se disait défavorable au projet de LGV."

Bordeaux-Toulouse en une heure

La LGV entre Bordeaux et Toulouse serait une extension de la ligne Bordeaux-Paris, soit 222 kilomètres en train à grande vitesse. Un avantage certain pour les toulousains qui verraient leur temps de trajet entre Toulouse et Paris diminuer largement pour atteindre les 3h10 de train.

Qui paye quoi ?

La globalité du projet GPSO doit coûter un peu plus de 14 milliards d'euros. L'Union européenne versera 20% de la somme, l'Etat 40% . Le reste revient aux collectivités locales. Bordeaux Métropole s'engage donc à verser depuis ce jeudi 25 novembre, une enveloppe de 354 millions d'euros.