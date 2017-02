Bordeaux : mobilisation pour François Fillon à l'Athénée Municipal ce jeudi soir

La salle de l'Athénée Municipal était pleine ce jeudi soir pour soutenir François Fillon. Le maire de Bordeaux Alain Juppé mais aussi les candidats Girondins Les Républicains aux législatives de juin sont venus dire leur soutien au candidat pris dans la tourmente des affaires.

La campagne est relancée pour François Fillon; en tout cas c'est ce que souhaitent les militants et les sympathisants du candidat des Républicains venus nombreux ce jeudi soir à l'Athénée Municipal de Bordeaux. La salle de 500 places était pleine et parmi les orateurs Alain Juppé. Le maire de Bordeaux a rappelé son soutien sans failles pour François Fillon "c'est ma ligne et je m'y tiens" a entonné à la tribune l'ancien premier ministre et sous les applaudissements. Lors de son intervention, il a ciblé Emmanuel Macron et surtout Marine Le Pen dont il estime qu'elle ne sera jamais élue Présidente de la République.

500 personnes à l'Athénée Municipal pour François Fillon © Radio France - Loick Guellec

Lors de cette soirée, tous les candidats Girondins Les Républicains aux législatives de juin ont été présentés au public officiellement. Leur campagne va pouvoir maintenant commencer dans un contexte jugé tout de même difficile.