Bordeaux : Nicolas Florian pourrait succéder à Alain Juppé dans le fauteuil de maire

Bordeaux, France

La situation devrait se décanter durant cette journée de jeudi. Lors de sa conférence de presse programmée à 11h à la mairie de Bordeaux puis lors d'une réunion des élus de la majorité municipale programmée en fin d'après-midi, Alain Juppé devrait préciser le scénario qu'il envisage pour sa succession. Le nom de Nicolas Florian revient avec insistance pour occuper le fauteuil de maire de Bordeaux jusqu'en 2020.

Selon nos informations, Alain Juppé a demandé dès hier à son adjoint chargé des finances s'il se sentait prêt à assumer la succession. Nicolas Florian a répondu positivement. Si les élus de la majorité donnent leur aval, c'est donc l'ancien élu de Villenave-d'Ornon fidèle parmi les fidèles de l'ancien Premier ministre qui pilotera la ville. Invitée de France Bleu Gironde, Nathalie Delattre, sénatrice centriste de la Gironde et conseillère municipale, semble déjà avoir assimilé la prise de pouvoir de Nicolas Florian. "Il est celui qui fait le plus consensus, affirme-t-elle. Il sera à même de réunir une équipe qui va rester soudée et motivée". Et elle écarte un parachutage d'une pointure nationale à Bordeaux en 2020. "Il n'est pas temps de supputer ce que sera une candidature en 2020. Je pense que Nicolas fera ses preuves et que la question ne sera posera pas pour l'an prochain".