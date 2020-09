Deux mois et demi après avoir perdu son fauteuil de maire de Bordeaux, Nicolas Florian est devenu un opposant virulent à Pierre Hurmic. Il dénonce des mesurettes après les annonces de rentrée de la nouvelle équipe. L'ancien maire invité de France Bleu Gironde ce vendredi

Bordeaux : "On est en train d'abîmer notre ville" dénonce Nicolas Florian

Nicolas Florian, ex maire de Bordeaux

Au lendemain de la conférence de rentrée de Pierre Hurmic, son nouvel opposant, Nicolas Florian, ne décolère pas. Il n'a entendu aucun programme rassurant de la part de son ancien concurrent :

Les quelques mesures concrètes qui ont été prises, c'est moi qui les avais initiées

Pour le reste, le maire sortant parle de mesurettes : le plan cyclable avec 30 kilomètres crées d'ici la fin de l'année, c'est juste 5 kilomètres de plus que le plan voté avec Bordeaux Métropole en mai dernier, "bel effort" souligne ironiquement Nicolas Florian. Le désormais conseiller municipal d'opposition veut rester vigilant sur le devenir de la ville, car il sent que la nouvelle équipe abîme Bordeaux et ses habitants.