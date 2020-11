Bordeaux : polémique après l'hommage de Pierre Hurmic à Chaban-Delmas

Voilà un hommage qui fait parler, alors que l'on commémorait, ce mardi 10 novembre, les 20 ans de la mort de Jacques Chaban-Delmas, ancien maire de Bordeaux (1947-1995), Premier ministre (1969-1972), mais aussi député (1973-1997), et président de l'Assemblée nationale à trois reprises.

L'actuel maire Europe Ecologie - Les Verts de Bordeaux, Pierre Hurmic, a voulu lui rendre hommage sur le réseau social Twitter, ce mardi. "Hommage à Jacques Chaban-Delmas mort ce jour il y a 20 ans", écrit Pierre Hurmic. "Il a marqué l'Histoire : celle de la Résistance, celle de la France, celle de Bordeaux où il a régné 48 ans. Aujourd'hui, les citoyens veulent des maires à plein temps, qui ne cumulent plus, ni dans le temps, ni dans l'instant".

Le tweet de Pierre Hurmic, daté du mardi 10 novembre, qu'il a depuis supprimé. - Capture d'écran Twitter

Or, la dernière phrase a eu beaucoup de mal à passer auprès de l'opposition bordelaise de la droite et du centre. Le prédécesseur et principal opposant à Pierre Hurmic, Nicolas Florian a d'abord réagi en qualifiant la remarque de "déplacée". Mercredi, il s'est montré plus offensif, publiant plusieurs tweets, parlant d'un message "misérable" et "indécent", avant d'asséner "la parole d'un maire doit apaiser, pas fracturer".

Son colistier Fabien Robert a publié sur son blog un article intitulé "Parfois il vaut mieux se taire", où il s'interroge "Comment le Maire de Bordeaux peut-il décemment se comparer à « Chaban » ? [...] Et puis Pierre Hurmic n’est-il pas élu « dans le temps », depuis 25 ans ?" . La polémique n'a en tout cas pas manqué d'enfler sur le réseau social.

Pierre Hurmic retrie son tweet et réagit

De son côté, Pierre Hurmic a retiré son tweet, ce mercredi matin, pour en publier un autre, pour regretter que "Rendre hommage à son prédécesseur et dire qu’on a changé d’époque peut, hélas, soulever des polémiques chez ceux qui en sont friands".